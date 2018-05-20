«Синяки бы хоть замазали»: неудачные ноги Виктории Дайнеко вновь стали предметом споров

Талантливая вокалистка Виктория Дайнеко часто становится объектом для шуток в сети, ведь девушка регулярно провоцирует интернет-пользователей на сарказм. Новый публичный выход знаменитости тоже не остался без внимания, впрочем, как и ее самоирония.

На днях в столице состоялось открытие новой выставки в Музее современного искусства «Гараж». Кроме того, в рамках ежегодной грантовой программы музея в парке имени Горького открылась инсталляции Валерия Казаса, созданная им специально для международного арт-проекта Glenmorangie Signet Land Art. Посмотреть на художественную композицию «Камни» пришло немало знаменитостей и ценителей искусства. Среди прочих гостей была замечена и харизматичная артистка Виктория Дайнеко, которая, кажется, не пропускает ни одного интересного мероприятия светской Москвы.

Девушка пришла на выставку в черной мини-юбке из перьев, которую дополнила белой базовой футболкой и темным жакетом с атласным воротом. Однако завершить образ Виктория решила весьма неожиданно, надев зеленую спортивную обувь от Dolce & Gabbana. «Да. Вчера я была в первый раз в жизни в Гараже. Я рада, что мои коленки не поместились в рамку Инста, и вам не придётся любоваться пельмешками в целлюлите… только в сториз», — иронично подписала свои публикации снимков на фоне камней Виктория.

Поклонники артистки тут же поспешили ее поддержать, заметив, что не стоит так негативно относиться к своему телу. «А мне нравятся ваши ножки, такие в стиле пин-ап. А то сейчас везде одни ножки палочки, да и вообще все на одно лицо— тело… бррр» «Классные ноги, нечего наговаривать» «Вика если бы ты не говорила никто бы и не заметил никогда, что у тебя какие-то не такие коленки. Ты красотка!» Однако фотографии Дайнеко, на которых видны ее колени, все же попали в социальные сети, собрав там немало язвительных комментариев.

«Вот не умеет она одеваться! К чему тут кроссовки?!» «Ноги… Жесть! Их надо либо прятать, либо не носить обтягивающее мини» «Синяки бы хоть замазали» «Ноги, как колонны! Еще и в синяках» «Ужас просто. Все было бы хорошо, если бы все не было так смешно! К чему кроссовки? Что за юбка? Нелепый вид» «Юбка — общипали курицу. А ноги реально пугают своей массивностью» Отметим, что ноги Виктории уже давно не дают покоя интернет-пользователям, настойчиво призывающим певицу прятать их под одеждой, либо обратиться за помощью к стилисту. Но Дайнеко проявляет настоящие чудеса выдержки и лишь смеется в ответ на едкие замечания в сети.