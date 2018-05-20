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Более двух тысяч человек выступили в сводном хоре на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге
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Более двух тысяч человек выступили в сводном хоре на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 

ТАСС 1 час назад
Фото: Диалог
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Сводный хор из двух тысяч человек в сопровождении симфонического оркестра в воскресенье выступил на Дворцовой площади в Санкт— Петербурге. Акция, посвященная Дню славянской письменности и культуры, одновременно открыла празднование 315-летия Петербурга, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Как рассказали в пресс-службе Смольного, перед собравшимися выступил губернатор города Георгий Полтавченко. «Сегодня мы продолжаем прекрасную традицию, которая родилась в нашем городе и распространилась на другие города России. Здесь, в самом центре северной столицы, будут исполнены любимые песни, на которых выросло не одно поколение. В них — душа Петербурга, России, нашего народа», — отметил губернатор.
Хор, составленный из юных и взрослых певцов, исполнил Гимн России и 17 знаменитых произведений, среди которых «Вечерняя песня» ("Город над вольной Невой"), «Песня о Ладоге», «Крейсер Аврора», «Солнечный круг» и другие. В программу выступления хора также вошло произведение «Русь», народного артиста РСФСР Виктора Захарченко в связи с его 80-летним юбилеем, пояснили в городской администрации.
К участию в сводном хоре были приглашены коллективы ветеранских организаций и хор из числа жителей блокадного Ленинграда. Зрители, собравшиеся на площади, также подпевали хору.
Ежегодный концерт сводного хора стал традицией Петербурга — он прошел уже в шестой раз.
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