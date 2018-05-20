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Селена Гомес устроила сюприз для фанатов Тейлор Свифт
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Селена Гомес устроила сюприз для фанатов Тейлор Свифт 

Журнал ОК! 1 час назад
Вчера состоялся один из концертов Тейлор Свифт в рамках ее сольного тура Reputation, который приурочен к выходу одноименного альбома. С визитом она объедет несколько штатов в США, а затем отправится в Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и Япониию.
Один из концертов она решила сделать наиболее запоминающимся, поэтому пригласила выступить с ней на одной сцене ее давнюю подругу Селену Гомес. Несмотря на то, что она анонсировала выступление в своем Инстаграм, многие поклонники были приятно удивлены.
Девушки спели вместе одну из песен Селены Can't Keep My Hands To Myself. Как рассказала сама Тейлор, она очень любит эту песню, поэтому выбрала именно ее. Подруги выглядели счастливыми и постоянно обнимались, а после Селена выступила с трогательной речью, в которой поблагодарила Тейлор и ее поклонников.
I mean, I could but why would I want to? @selenagomez
A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on  May 20, 2018 at 2:18am PDT  Многие фанаты предположили, что таким образом Тейлор пытается отвлечь свою подругу от неприятных новостей о том, что ее экс-бойфренд The Weeknd вернулся к девушке, которая была у него еще до Селены, к Белле Хадид.
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