Диана Арбенина в Нью-Йорке встретилась с вдовой Иосифа Бродского

На Манхэттене прошел вечер памяти лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского . Специальным гостем мероприятия стала Диана Арбенина . Лидер группы «Ночные снайперы» большая поклонница творчества Бродского, поэтому с воодушевлением приняла приглашение выступить на «квартирнике». Мероприятие прошло накануне дня рождения Иосифа Бродского — 24 мая поэту исполнилось бы 78 лет.

Выйдя к микрофону, Диана Арбенина призналась, что сначала хотела составить программу, но потом отказалась от этой идеи: «Я поняла, этот концерт такой незаурядный, что нет смысла пытаться сделать стандартную схему из вступления, кульминации и завершения. Буду петь то, что хочется петь. Это один из самых важных вечеров в моей жизни». В репертуаре Дианы Арбениной есть несколько песен на стихи Бродского, а первой, исполненной на «квартирнике» композицией, стали «Холмы».

Организатором вечера выступил Фонд стипендий Иосифа Бродского, который возглавляет вдова поэта Мария Соццани Бродская.

Открывая мероприятие, она отметила, что Диана Арбенина — одна из редких артисток, которая пишет не только глубокую музыку, но и стихи: «Часто в песнях, как и в поэзии, все сводится к образности, к выбору слов и концентрации сильных чувств. Меня очень тронула привязанность Дианы к Бродскому, творчество которого так сильно на нее повлияло. Она замечательно поет песни на его стихи и принадлежит к первому поколению читателей, которое родилось после изгнания поэта. Мне кажется, такое „присутствие в отсутствии“ очень важно. Как писал Бродский в „Венецианских строфах“, »…пейзаж, способный обойтись без меня…», и мы сегодня видим, не только пейзаж, но и слова, и искусство вообще могут обойтись без присутствия самого художника"…