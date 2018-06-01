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Что делать, если ребенок потерялся?
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Что делать, если ребенок потерялся? 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Когда теряется ребенок, зачастую и он сам, и его родители впадают в панику. Что можно сделать в такой ситуации и чего делать категорически нельзя, выяснил kuzbass.aif.ru  Как же себя вести в ситуации, если потерялся ребенок, и чего самому ребенку делать категорически нельзя, рассказала старший инструктор по профилактике ДПСО «Лиза Алерт» в Кузбассе Анастасия Маслова.
«Чтобы ребенок мог гулять один, и родители при этом были спокойны, необходимо готовить его к этому с дошкольного возраста. Маленький самостоятельный человек должен четко знать путь домой, должен обязательно позвонить родным и сообщать, что он добрался до места, если, например, возвращается из школы», — говорит Анастасия.
Что необходимо делать, если ребенок понял, что он потерялся:
Остановиться и стоять на том месте, где потерялся. За помощью можно обращаться к людям в форме или взрослым с детьми, но не к пожилым людям;Если ребенка пытаются куда-то увести силой, он должен очень громко кричать «Помогите, я его не знаю!» и привлекать внимание окружающих;Одевать ребенка и одеваться самому лучше в одежду ярких цветов, чтобы стать более заметным;Собираясь в лес, нужно предупредить всех родственников и знакомых о том, куда именно собираетесь. Необходимо запомнить место входа в лесВ лесу нужно вести себя как можно громче и всегда откликаться шумом на шум.
Чего делать ни в коем случае нельзя:
Уходить с кем-либо с того места, где потерялся;Разговаривать с чужими;Нельзя помогать пожилым людям донести что-либо до квартиры;Ни в коем случае нельзя подходить к воде;В лесу нужно не бояться хищников, наоборот, стоит вести себя как можно громче.
Родителям потерявшихся детей Анастасия также не советует впадать в панику. Поиски необходимо начать как можно раньше, это главный залог их успешного окончания.
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