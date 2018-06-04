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Липецкие волонтёры шестой день ищут 69-летнюю пенсионерку
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Липецкие волонтёры шестой день ищут 69-летнюю пенсионерку 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут без вести пропавшую 69-летнюю пенсионерку. Валентина Дзыкан ушла из дома 29 мая, с тех пор от нее не было никаких вестей.
«Мы просим всех граждан города внимательно всмотреться в лица прохожих, возможно, Валентина Александровна находится где-то рядом с вами, и ей нужна помощь для возвращения домой. Если вы видите расклеенные ориентировки, не срывайте, любая из них может помочь найти женщину», — обращаются к липчанам волонтёры.
Приметы женщины: рост 165 см, худощавое телосложение, темные короткие волосы. Пенсионерка была одета в бежевую вязаную кофту, красное в цветах платье, серую вязаную шапку и закрытые босоножки.
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