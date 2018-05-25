В Москве и Санкт-Петербурге откроют мемориалы в память о пропавших детях

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» при поддержке ПАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») 25 мая откроют в Москве памятник и представят Санкт-Петербурге инсталляцию, которые будут посвящены пропавшим детям. Мероприятия приурочены к отмечаемому 25 мая Международному дню пропавших детей. О планах организаций сообщила пресс-служба «Билайн».

В Москве «Памятник вечной надежде» откроется в 22:00 по адресу набережная Тараса Шевченко, д. 24А напротив школы. Концепция мемориала основана на мотивах сказки «Снежная королева», в которой маленькая девочка Герда упорно верит, что она сможет отыскать своего пропавшего брата Кая. На памятнике изображены два ребенка в окружении розовых кустов, к которым по сюжету обращается Герда. Во время официального открытия памятник будет освещен лучом света, который символизирует проблеск надежды на спасение.

"Памятник вечной надежде" — это очень важное напоминание каждому из нас, что трагедии, которые случаются с детьми, должны предотвращать взрослые. Мы надеемся, что трогательная инсталляция, которую придумали и реализовали волонтеры отряда «Лиза Алерт», станет символом надежды, вовлеченности и участия для всех нас", — говорит руководитель проектов корпоративной социальной ответственности ПАО «ВымпелКом» Евгения Чистова

В Санкт-Петербурге инсталляция «По ту сторону» открыта с 10:00 до 22:00 часов на Крестовском острове, на Батарейной дороге напротив входа в Диво-остров. Мероприятие призвано продемонстрировать, что беда может коснуться каждого и как нужно действовать, если пропал близкий человек. Авторы инсталляции расскажут, как обезопасить себя и своих родственников и как можно помочь в поисках других людей.

"Мы уверены, что потеряться — совсем не значит пропасть навсегда. Свет памятника, который ведет детей к людям, — это поддержка, которую все мы можем и должны оказывать пропавшим детям. Поэтому нам так важно оперативное оповещение как можно большего количества людей о пропажах детей, ведь мы с вами и есть их надежда, их луч света", — уверен председатель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев

Во время проведения мероприятий желающие смогут ознакомиться со статистикой поисков, получить сведения о работе отряда и узнать, как можно вступить в ряды поисковиков.

"Мегафон" и Для помощи в поисках пропавших людей добровольцы могут оформить подписку на сервис «Билайн», работающий под лозунгом «Потеряться — не значит пропасть». Он представляет собой sms-оповещения, которые информируют о развернувшихся рядом с регионом подписчика поисках в первые часы после объявления о пропаже человеке. Это позволяет оперативно организовать людей в отряды в регионе, где последний раз был замечен человек. Первые часы после пропажи человека считаются критически важными для успеха операции. Сервис sms-рассылки бесплатный, он доступен для абонентов «Билайн», МТС Теле 2 . Регистрация осуществляется по номеру телефона через сайт «Билайн».

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