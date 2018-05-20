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Жительницам Орла расскажут, как «выбить» алименты
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Жительницам Орла расскажут, как «выбить» алименты 

РИА 57 24 минуты назад
Фото: РИА 57
Федеральная служба судебных приставов по Орловской области проведёт «горячую линию» по алиментам, сообщает пресс-служба ведомства.
В рамках ежегодной акции «Судебные приставы — детям», которая традиционно проводится Управлением Федеральной службы судебных приставов по Орловской области в преддверии Международного дня защиты детей, судебные приставы организуют «горячую линию» по вопросам взыскания алиментов.
В пятницу, 25 мая 2018 года, с 10.00 до 13.00 заместитель руководителя Управления Татьяна Аксютина в режиме онлайн-консультации ответит на вопросы жителей города Орла и Орловской области, касающиеся взыскания алиментных платежей и исполнения требований исполнительных документов о защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей.
Телефон «горячей линии»: (4862) 72-52-80.
Сообщение Жительницам Орла расскажут, как «выбить» алименты появились сначала на РИА 57.
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