Жительницам Орла расскажут, как «выбить» алименты

Федеральная служба судебных приставов по Орловской области проведёт «горячую линию» по алиментам, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках ежегодной акции «Судебные приставы — детям», которая традиционно проводится Управлением Федеральной службы судебных приставов по Орловской области в преддверии Международного дня защиты детей, судебные приставы организуют «горячую линию» по вопросам взыскания алиментов.

В пятницу, 25 мая 2018 года, с 10.00 до 13.00 заместитель руководителя Управления Татьяна Аксютина в режиме онлайн-консультации ответит на вопросы жителей города Орла и Орловской области, касающиеся взыскания алиментных платежей и исполнения требований исполнительных документов о защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей.

Телефон «горячей линии»: (4862) 72-52-80.