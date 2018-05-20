Эти фото кажутся фейковыми, но они самые что ни на есть настоящие!

Если вы много времени проводите в интернете, вы наверняка развили в себе здоровый скептицизм — нельзя верить всему, что видишь в сети, потому что все очень легко подделать и фальсифицировать при помощи фотошопа.

Однако эти снимки реальны на 100%. Некоторые из них сделаны в результате неожиданных совпадений или в экзотических местах, а другие запечатлевают произведения искусства, намеренно созданные, чтобы ввести вас в заблуждение.

Источник: culturainquieta.com 1. Солончак Уюни, Боливия

2. Деревья в парке Шенбрунна

3. Лодка словно бы плывет в воздухе

4. Линзообразные облака

5. Цветные скалы Чжанъе Данксиа в провинции Ганьсу, Китай

6. Сожженный столб электропередачи

7. Здание эпохи Османна в Париже

8. Замерзший пруд в Швейцарии

9. Дрова, отражающиеся в луже

10. Платье

11. Скульптура Алиши Мартин

12. Редкий тип облаков undulatus asperatus. Мы рассказывали недавно про эти облака.

13. Скульптура Нила Доусона в Новой Зеландии

14. Вымеобразные облака

15. Деревья после слива ядовитых отходов в Венгрии

16. Верблюжьи колючки и дюны в Намибии

17. 3D-глобус в Париже

18. Пруд в Японии

19. Фитопланктон на пляже на Мальдивах

20. Провал в Гватемале

21. Бегущая собака

22. Озеро Ретба в Сенегале. Подробнее про это озеро.

23. Комната-граффити в Марселе

24. Инсталляция Дэна Хэйвела и Дина Рака

25. Лесные скульптуры Спенсера Байлса