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Эти фото кажутся фейковыми, но они самые что ни на есть настоящие!
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Эти фото кажутся фейковыми, но они самые что ни на есть настоящие! 

Bigpicture.ru 24 минуты назад
Фото: Bigpicture.ru
Если вы много времени проводите в интернете, вы наверняка развили в себе здоровый скептицизм — нельзя верить всему, что видишь в сети, потому что все очень легко подделать и фальсифицировать при помощи фотошопа.
Однако эти снимки реальны на 100%. Некоторые из них сделаны в результате неожиданных совпадений или в экзотических местах, а другие запечатлевают произведения искусства, намеренно созданные, чтобы ввести вас в заблуждение.
Источник: culturainquieta.com  1. Солончак Уюни, Боливия
2. Деревья в парке Шенбрунна
3. Лодка словно бы плывет в воздухе
4. Линзообразные облака
5. Цветные скалы Чжанъе Данксиа в провинции Ганьсу, Китай
6. Сожженный столб электропередачи
7. Здание эпохи Османна в Париже
8. Замерзший пруд в Швейцарии
9. Дрова, отражающиеся в луже
10. Платье
11. Скульптура Алиши Мартин
12. Редкий тип облаков undulatus asperatus. Мы рассказывали недавно про эти облака.
13. Скульптура Нила Доусона в Новой Зеландии
14. Вымеобразные облака
15. Деревья после слива ядовитых отходов в Венгрии
16. Верблюжьи колючки и дюны в Намибии
17. 3D-глобус в Париже
18. Пруд в Японии
19. Фитопланктон на пляже на Мальдивах
20. Провал в Гватемале
21. Бегущая собака
22. Озеро Ретба в Сенегале. Подробнее про это озеро.
23. Комната-граффити в Марселе
24. Инсталляция Дэна Хэйвела и Дина Рака
25. Лесные скульптуры Спенсера Байлса
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