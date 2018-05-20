Реинкарнация или лепет: почему дети рассказывают о жизни до рождения

Жизнь до рождения: более трети детей помнят о времени, проведенном в утробе, и примерно столько же — о том, что было до того, как они туда попали. Но время этой памяти коротко, максимум 4 года.

На днях трехлетняя дочка знакомой, перелистывая фотоальбом в гостях у бабушки, выдала, ткнув пальчиком в порыжевший черно-белый снимок:

— Этот папа был хороший, только Жужу не любил.

— Какой папа, Варечка? Какую Жужу? — не поняла та.

— Ну, мой прошлый папа Котя, — начала втолковывать неразумной бабушке внучка, — ты что, не помнишь, что ли? Я же потом уже у папы Юры родилась, а до него у меня папа Котя был. И Жужа была, собачка беленькая. Я с ней играла во дворе, потому что папа ее в дом не пускал. И тогда я пошла к ней спать в будку, и они меня искали-искали… А потом война началась, и папу убили, и мы уехали в другую страну, без Жужи. Потому что с собачкой в поезд нельзя…

— Ну и сказочница ты у меня! — рассмеялась бабушка, но фотографию офицера царской армии (шашка, портупея, венский стул) из альбомных держателей вынула. На обороте значилось: «Милой, дорогой Женюре от брата Коти. Май 1916».

Дальнейшие расспросы родни показали: Котя (уменьшительное от Константина) действительно был, и он действительно погиб в Первую мировую. После смерти его семья действительно эмигрировала куда-то в Европу, где их след окончательно и затерялся. Женюра же (уменьшительное от Евгении) — двоюродная сестра Константина — осталась в России, став впоследствии бабушкой нашей бабушки.

Что стало с собачкой Жужей и была ли она вообще, история умалчивает, но судя по тому, с какой уверенностью говорила о ней маленькая Варя, все может быть.

Пятилетний сын коллеги подобными рассказами родню не развлекает. Но с самого раннего детства — как только научился держать в руке карандаш — постоянно рисует картины воздушного боя: самолеты со звездами, самолеты со свастикой, черно-красные букеты взрывов, падающие бомбы, воронки, горящие дома… И всякий раз на вопрос о прояснении диспозиции тыкает в немецкий самолет со словами: «Это я в нем лечу».

— Мы когда в первый раз такое услышали, решили, что пробел в образовании, — вспоминает коллега, — начали объяснять про своих и чужих, про то, что фашисты плохие, хотели нашу страну захватить… Леха вроде бы все понял, но потом, сколько он эти бои ни рисовал (а рисует он их постоянно!), всегда оказывался в самолете со свастикой.

Причем ему вообще интересно все, что связано с той войной: оружие, амуниция, история. Но — со стороны Германии. И интерес не исчезает, несмотря на весь наш агитпроп. И немецкий язык ему очень нравится (вот ты знаешь хоть одного русского, кому бы этот лай нравился?). Как будто это прям его родное, прости господи.

В общем, у нас только одно объяснение: в прошлой жизни был, наверное, немцем, воевал и погиб в воздушном бою с нашими. Мы недавно в вотсапе, в мамской группе, эту тему поднимали. У многих девочек детки подобные вещи рассказывают, оказывается: про то, как были взрослыми до того, как стать детьми… Подобные вещи — детские рассказы о житье-бытье до рождения — многие десятилетия собирают и профильные специалисты. Последний труд на эту тему принадлежит перу пренатального психолога из Иокогамы Акиры Икегавы, который опросил тысячи маленьких японцев в детских садах и яслях. Как выяснилось, больше трети малышей помнили о времени, проведенном в утробе, каждый пятый описал индивидуальные обстоятельства связанные с появлением на свет, а многие вспомнили и о жизни до зачатия — своем пребывании в других странах или пространствах.

Многочисленные исследования коллег Икегавы из разных стран помогли к настоящему времени более-менее определить абрис загадочного феномена. Так, в большинстве случаев описать свою прошлую жизнь могут лишь дети 2–6 лет, после этого возраста все забывается.

Как правило, они рассказывают о ничем не примечательной жизни обычного человека (никаких Наполеонов и Клеопатр, которыми так грешат «воспоминания» многих эзотерически подкованных граждан), чья смерть (в 70 процентах случаев) была неестественной: средний возраст погибшего на момент смерти — 28 лет. Подобные рассказы не зависят от вероисповедания семьи, в которой воспитывается ребенок, хотя чуть больший их процент все же приходится на страны, исповедующие идею реинкарнации (что, по мнению исследователей, говорит лишь о том, что носители такого мировоззрения реже воспринимают подобный детский лепет как пустую фантазию). В 60 процентах случаев о своих прошлых жизнях вспоминают мальчики. 90 процентов детей сообщили, что были того же пола, что и сейчас.

20 процентов рассказали о времени между смертью и новым рождением и о том, как выбирали себе родителей… Некоторые дети утверждают, что были умершими членами семьи, но даже в тех случаях, когда предыдущее воплощение пришлось на совершенно незнакомого ребенку человека из совершенно другого места, детали рассказа позволяют найти следы жизни такого человека (надо ли говорить, что детали и следы в большинстве случаев совпадают).

Научились за это время исследователи и отличать правду от вымысла, описав как минимум четыре признака реальности детских экскурсов в прошлое. Ими считаются: уверенный тон; неизменность описания во времени; детали, не объяснимые детским опытом; соответствие поведения (например, гибель в пожаре в прошлой жизни — боязнь огня в этой). Не всегда срабатывают все четыре признака сразу, но уж хотя бы два проявятся обязательно.

Иногда, утверждают эксперты, доказательства прячутся не только внутри, но и снаружи. Так, американский биохимик и психиатр Ян Стивенсон, исследовавший более 3000 случаев дородовых воспоминаний детей, находил у некоторых из них увечья или родимые пятна, по форме совпадающие со шрамами или ранами (обычно смертельными), полученными в прошлой жизни. Стивенсон детально описал около 200 подобных историй.

Например, «показания» мальчика, родившегося с обрубками вместо пальцев на правой руке (в прошлой жизни он потерял пальцы в измельчителе), или рассказ тайского трехлетки, который утверждал, что был когда-то учителем, которого застрелили, когда тот ехал в школу на велосипеде. Родственники учителя, найденные Стивенсоном, вспомнили, что пуля попала в затылок и вышла через лоб, при этом входное отверстие было маленьким и круглым, а рана на лбу оказалась побольше и неровной формы.

Трехлетний тайский рассказчик родился с двумя родимыми пятнами: маленькой круглой родинкой на затылке и большой, неровно очерченной, спереди… Кстати, исследованиям Стивенсона многие доверяют, так как, будучи стопроцентным ученым, он считал доказанным лишь тот случай, для которого можно было получить документальные подтверждения происшедших в прошлом событий.

Так или иначе, но пока исследователи лишь набирают статистику и пытаются хоть как-то ее систематизировать. До объяснений феномена (вне его религиозного или эзотерического контекста) далеко. А это значит, что единственная польза, которую мы можем извлечь из детского лепета — это помочь ребенку справиться со своими страхами или комплексами. Ведь вполне возможно, что корни этих страхов находятся далеко за гранью рождения.

Психологам известны случаи, когда маленькие дети, услышав, например, шум пролетающего самолета, бежали прятаться со словами «Бомбить будут» (причем в странах, никогда не подвергавшихся воздушным бомбардировкам), или когда подростки, комплексующие по поводу своей внешности, под гипнозом вспоминали слова, вырвавшиеся из уст матери на родовом столе: «Ой, какой страшненький!» В общем, не нужно быть психологом, чтобы вовремя выслушать и поддержать ребенка, дав ему возможность идти по жизни дальше без лишней тяжести в душе.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Академическая психология, конечно, не приемлет никаких прошлых жизней и считает все это фантазиями ребенка, не более того. Но даже если это просто фантазии, к ним все равно нужно очень серьезно отнестись, потому что, если ребенок о таком фантазирует, значит, для него это важно.

Не стоит от этого отмахиваться. Возможно, ребенок сам себе пытается ответить на вопросы, как он появился на свет, или ему не хватает чего-то, или он пытается обнаружить какую-то свою ценность… Но есть и другой взгляд, описанный когда-то известным психологом Карлом Густавом Юнгом . Он считал, что, помимо сознательного и бессознательного проявлений психики, существует еще и коллективное бессознательное, общее для всех людей. Это такое странное место, из которого, например, вылезают странные сновидения. Когда нам снятся какие-то вещи, которые с нами никогда не происходили и произойти не могут.

Такие странные сны часто снятся детям. Ребенок вполне может рассказать сон, в котором гигантский крокодил пожирает солнце. Мы, естественно, начинаем думать, что это ему Чуковского прочитали. Но иногда выясняется, что ничего такого ему не читали, но ребенок тем не менее воспроизвел древнейший архетипический сюжет, известный еще египтянам — про монстра, пожирающего каждый вечер солнце. Есть мнение, что чем младше ребенок, тем он ближе к этому бессознательному или к какому-то коллективному человеческому опыту, универсальным земным мифам и символам, которые можно найти почему-то практически во всех человеческих культурах.

Как это все функционирует, никто пока точно не знает, но, возможно, в нас всех это заложено генетически.

КСТАТИ

Исследователи человеческой памяти знают о существовании такого феномена, как ложные воспоминания. Такие воспоминания характерны для многих психических заболеваний, но могут проявляться и у здоровых людей. Основой для них служит информация, которая на сознательном уровне была забыта, однако осталась в подсознании.

Например, человек случайно слышит какую-то историю и не придает ей значения, сразу забывая о ней. А через некоторое время уже утверждает, что героем рассказа был он сам, и прекрасно «помнит» все, что с ним происходило. Однако чаще всего такие воспоминания бывают у людей взрослых, поскольку предполагают наличие определенного жизненного опыта. У дошкольников вероятность появления ложных воспоминаний крайне мала.

ЦИФРА

7% процентов россиян верят в реинкарнацию, говорит социология. В Европе таких людей — 25–30%, в США — около 55%. А вот в государствах Азии число жителей, считающих, что после смерти обязательно переродятся, подавляющее большинство.

ПИШИТЕ ПИСЬМА, ВАС НАЙДУТ

Несколько лет назад Викрам Рада Сингх Чаохан, ученый из Патиалы (штат Пенджаб) выступил на конференции криминологов Индии с докладом. Он занимался расследованием необычного случая: ребенок, который некогда жил и погиб в округе Джаландхар, «возродился» в теле другого ребенка, живущего в сельской местности. Криминолог провел сравнительный анализ почерков погибшего и ныне живущего мальчиков. Почерки практически совпали, различие было лишь в мускульной координации, что вполне объяснимо: «возрожденный» лишь недавно научился писать. Викрам Чаохан предположил, что, если душа одного человека переселилась в тело другого, с ней вместе должен перейти и образ мыслей, и манера писать… Коллеги Чаохана, проанализировав образцы почерков, согласились с его выводами.