Ещё
Массовый пленэр «Талантливый Воронеж» переедет на новое место
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Массовый пленэр «Талантливый Воронеж» переедет на новое место 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
Художники-любители и профессионалы соберутся вместе на площади перед Благовещенским кафедральным собором на пленэр «Талантливый Воронеж», сообщили в пресс-службе Воронежской епархии.
Пленэр начнется 24 мая в 11.00 и будет приурочен ко Дню славянской письменности и культуры. Принять участие в нем может любой желающий, кто увлекается изобразительным искусством.
Во время пленэра пройдет также мастер-классы от студентов иконописного отделения Воронежской духовной семинарии.
Напомним, прошлый пленэр «Талантливый Воронеж» попал в Книгу рекорду России как самый массовый.
АиФ: последние новости
«Ростелеком» предлагает барам и другим заведениям подключиться к ЧМ-2018 Роспотребнадзор: Дезинфекцию от комаров в Павловске провели неэффективно Невеста для пумы. В Белгородском зоопарке появились новые обитатели
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Какие-то фрики»: наши звезды в «лихие» 1990-е50
«Поттер» в трусах и с пистолетами взорвал Сеть2
Как живут актёры с дефектами внешности4
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
01:00
Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
Концерты
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение