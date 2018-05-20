Массовый пленэр «Талантливый Воронеж» переедет на новое место

Художники-любители и профессионалы соберутся вместе на площади перед Благовещенским кафедральным собором на пленэр «Талантливый Воронеж», сообщили в пресс-службе Воронежской епархии.

Пленэр начнется 24 мая в 11.00 и будет приурочен ко Дню славянской письменности и культуры. Принять участие в нем может любой желающий, кто увлекается изобразительным искусством.

Во время пленэра пройдет также мастер-классы от студентов иконописного отделения Воронежской духовной семинарии.

Напомним, прошлый пленэр «Талантливый Воронеж» попал в Книгу рекорду России как самый массовый.