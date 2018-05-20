Селена Гомес и Тейлор Свифт запишут совместный трек?

Даже во время жизненных трудностей Селена Гомес (Selena) всегда находит время, чтобы поддержать свою лучшую подругу Тейлор Свифт (Taylor). мая певицы выступили вместе на концерте в Калифорнии в рамках тура Тейлор «Reputation».

Они вышли на сцену в черных блестящих нарядах и зажгли публику своим исполнением хита Селены «Hands». После выступления Гомес рассказала о том, как много Тейлор значит для неё.

«Мы дружим уже почти лет и ни разу за это время она не осудила меня или мой выбор. Это то, что я больше всего ценю в дружбе. Я не знаю, чтобы я делала без тебя и твоей семьи, которая поддерживает меня, несмотря ни на что»

Не успела Селена договорить, как Тейлор расплакалась и заключила её в свои объятия. Поклонники сразу же вывели хештег в, что девушкам срочно нужно записать совместный трек или даже поехать вместе в тур. К слову, концертный менеджер Тейлор не так давно рассказал прессе, что певица готовит дуэт с кем-то из её близких друзей. Надеемся, это будет Селена и они выпустят бомбическую песню, которая займет первые строчки хит-парадов!;