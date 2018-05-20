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Концерт Би-2 в Москве: ФОТОрепортаж
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Концерт Би-2 в Москве: ФОТОрепортаж 

ИД «Собеседник» 2 часа назад
Фото: ИД "Собеседник"
В «Крокус Сити-Холле» 18 и 19 мая состоялись концерты Би-2. На одном из них побывала обозреватель Sobesednik.ru. Самые яркие кадры с мероприятия в нашем фоторепортаже.
Би-2 выступали вместе с симфоническим оркестром Москвы «Русская филармония». Дирижировал — заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств России Феликс Арановский // Фото: Цыганкова Валерия
Специальной гостьей вечера была Тина Кузнецова, которая эпатировала публику своими нарядами // Фото: Цыганкова Валерия
Зрители знали наизусть все песни и помогали Би-2 создать незабываемую атмосферу // Фото: Цыганкова Валерия
Всем желающим бесплатно выдавали флажки и наклейки с символикой группы // Фото: Цыганкова Валерия
Тина Кузнецова отлично вписалась в мужской дуэт и спела несколько песен с Би-2 // Фото: Цыганкова Валерия
Самое яркое впечатление произвел Лева своим пиджаком с нарисованными крыльями и танцами // Фото: Цыганкова Валерия
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