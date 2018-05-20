Трогательная история о молодой паре в кофейне

Некогда я работала в Старбакс , одна пара посетителей запомнилась ярче всех. Молодой человек и девушка, оба с тревожными глазами и какие-то измождённые с виду. Парень печатал что-то в мобильном, я отбарабанила текст приветствия, и девушка, заметив первой, что подошла их очередь, беспокойно задёргала парня за рукав. Тот поднял на меня глаза и показал экран мобильного телефона, там было написано что-то вроде: «Средний латте чай сз 2 пирожных».

Я уже поняла, что они глухонемые, внутри всё сжалось, но я не подала виду и приветливо, как обычно, продолжала зачем-то разговаривать с ними, пробивая заказ: «Так, кофе латте…» Вышла из-за кассы, обошла стенд и спросила, показывая на него: «Какие пирожные?» Пара показала, я вернулась на своё место, было лето, я не поняла обозначение «сз» и мне нужно было спросить, горячий чай или холодный. Я быстро нашлась, написала на стикере: «Чай горячий?», зачем-то продолжая озвучивать свои вопросы. Парень кивнул.

Если знаете систему Старбакс, то заказ вы делаете на кассе, а кофе вам выдают на баре, выкрикивая при этом имя, которое вы назвали при заказе, типа: «Гранде латте для Игоря готов!» Я понимала, что пара будет стоять и ждать свой кофе, не понимая, что вот этот стаканчик — для них.

На секунду задумавшись, нарисовала на стакане два сердечка и показала им, чтобы понимали, что этот напиток будет для них. В этот момент они оба наконец улыбнулись, и напряжение из их глаз ушло. Я, почему-то продолжая озвучивать свои действия, взяла деньги и выдала сдачу с чеком, чай и пирожные, и кофе принесла им тоже сама — он к тому моменту уже был готов.

Эта сцена, длившаяся минуты две-три, и секунда, когда из тревожных, будто ждущих подвоха, их лица стали мягкими и улыбающимися, намертво врезалась мне в память. Прошло полтора года, а я всё ещё храню тот стикер, на котором задавала вопрос про чай.