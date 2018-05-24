В Петербурге выставили на торги офисы и ресторан на Невском проспекте

МОСКВА, 24 мая — РИА Недвижимость. Российский аукционный дом 21 июня проведет торги по продаже офисов и помещения армянского ресторана «Амроц» в Санкт-Петербурге на Невском проспекте, 176А, которые располагаются в здании — выявленном объекте культурного наследия, следует из сообщения РАД.

Торги проводятся в рамках реализации имущества ХМАО-Югры. Здание относится к числу выявленных объектов культурного наследия.

"Общая площадь объектов — 3,5 тысячи квадратных метров. Начальная цена — 195 миллионов рублей", — отмечается в пресс-релизе. Заявки принимаются до 15 июня.

Также 28 мая пройдет аукцион по продаже бизнес-центра класса «В» «Югра» у метро «Новочеркасская», рядом с Малоохтинским проспектом на Таллиннской улице в Санкт-Петербурге. Площадь пятиэтажного БЦ — 3 тысячи квадратных метров.