Светлана Иванова в Израиле поступила в институт кабаллы

Звезда сериала «Тест на беременность» Светлана Иванова месяц назад родила в Израиле второго ребенка. Декретный отпуск актриса проводит за границей с малышом и 6-летней дочерью Полиной. Любимый мужчина актрисы 56-летний режиссер и продюсер Джаник Файзиев работает в столице.

На днях Светлана Иванова сообщила в инстаграме интересные подробности своего пребывания в Израиле: «Я вот записалась на курс в местный институт Каббалы…»

Также артистка сообщила, что когда она вернется в Москву ее ждет работу — завершение съемок в сериале «Тест на беременность 2». Скорее всего это случится не раньше, чем через несколько месяцев. Хотя артистка уже в отличной форме — Иванова после родов такая же стройная, как 9 месяцев назад.

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Светлана Иванова обожает Израиль и периодически живет в этой стране по несколько месяцев. «У меня в Израиле случилось совпадение со всем: с людьми, со страной, в правильное время, наверное, попала…» — так объясняет Иванова постоянные поездки в эту страну.

(function ($) {var $el=$ ("#insta-1777123161579221592_183222502"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1)+158;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); Иванова и Файзиев вместе уже семь лет, их роман начался на съемках фильма «Август. Восьмого». Файзиев тогда был женат. Режиссер прожил в браке с Линой Эспли 20 лет, у пары есть взрослые сын и дочь. Много лет пара скрывала роман, Иванова до сих пор не называет открыто имя отца своего ребенка, хотя с 2015 года пара официально вместе. «Мы со Светой суеверные люди, не любим говорить об отношениях открыто», — вот и все откровения о личной жизни Файзиева.