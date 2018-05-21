Еженедельные развлекательные мероприятия организованы для махачкалинцев

Еженедельные развлекательные мероприятия организованы для махачкалинцевКаждую субботу на Родопском бульваре Махачкалы будут проводиться развлекательные мероприятия.

Данная программа будет проводиться до конца июня, ее организаторами являются студенты Гуманитарно—педагогического колледжа, которые ранее провели мероприятие «Дети — цветы жизни», основным развлечением которого было нанесение аквагрима на детские лица.

В рамках субботней программы будет представлены для гостей мастер-класс по изготовлению поделок и игрушек, рисунку и графике, аквагрим, фоторазвлечения и различные конкурсы.

Фото: pixhere.com