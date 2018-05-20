Грибановское дело: как моряк-подводник скупал картины в блокадном Ленинграде

Грибановское дело в 60-х годах было одним из самых крупных процессов по разоблачению торговцев поддельным антиквариатом. Моряк-подводник Б. Н. Грибанов был приговорен к 10 годам лагерей, а после отсидки эмигрировал вместе с семьей на Запад.

Воевал ли он Сам офицер-подводник в автобиографической книге «Картины и жизнь» (опубликована издательством «Права человека» в 1999 году) утверждал, что орден Красной Звезды он получил за участие в боевых действиях с Японией. На самом деле орден ему вручался за отличную подготовку матчасти подлодки, которая требовала капремонта (электронная копия наградного листа Грибанова опубликована на сайте «Память народа»). Никаких данных об участии в боевых действиях, а также о ранениях (контузиях) полковника Б. Н. Грибанова за время Великой Отечественной войны нет.

За что его посадили

По версии следствия, Грибанов занимался скупкой картин за гроши в блокадном Ленинграде (сам он утверждал, что первую картину приобрел в 1947 году). Это была русская и зарубежная живопись, в том числе, русский авангард. Грибанова называют одним из крупнейших в послевоенное время торговцев поддельными картинами великих мастеров. Он, как утверждало следствие, чаще всего сбывал «фальшаки» через арбатскую комиссионку. Задержали Грибанова в 1969 году, в основу обвинения легло заключение, которое подписала эксперт по живописи Третьяковки Мильда Виктурина. Коллекционеру дали 10 лет лагерей, а его собрание живописи в количестве свыше 200 полотен, конфисковали. Во время следствия Грибанов сдал всех своих сообщников. Есть разные версии происшедшего. Грибанов, понятное дело, своей вины не признавал и в автобиографии, которую, к слову, отличает заметно излишня комплиментарность по отношению к собственной персоне, даже утверждал, что прокурор отказывался поддерживать обвинение, «поняв, что обвиняемый невиновен»; тогда назначили другого, «более сговорчивого». Скептики считают, что Грибановское дело могло быть сфабриковано КГБ, чтобы таким способом «изъять для государственных нужд» ценнейшие произведения искусства у частных коллекционеров.

Где и как он сидел

Как писал в мемуарах сам Грибанов, первые три года заключения он отбывал в колонии в Чите, затем жена добилась перевода в Кострому. Сидельцы местной колонии участвовали в строительстве завода ядерного горючего. Грибанова руководство МЛС назначило председателем совета коллектива колонии. Из воспоминаний коллекционера следует, что он пользовался колоссальным авторитетом как у зеков, так и у лагерной администрации. Ни о каких жалобах на пребывание в местах лишения свободы (Грибанов отсидел 7 лет и 3 месяца) в автобиографии коллекционера нет и речи. По словам Бориса Николаевича, вызволила его из колонии опять жена, постоянно хлопотавшая по инстанциям.

Как Грибанов жил за рубежом