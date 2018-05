«Секретные материалы» вновь закрыты и, похоже, навсегда. Агент ФБР Дана Скалли теперь сексолог в трагикомедии «Сексуальное воспитание»

Продолжения культового сериала «Секретные материалы» в ближайшие два года не будет. В планах телеканала Fox работа над новым 12-м сезоном не запланирована.

Напомним, первый сезон вышел еще в 1993 году, а в 2002 году, после выхода девятого сезона (к тому моменту вышло 202 серии), руководство канала решило с ним попрощаться. Однако через 13 лет проект возобновили, в результате чего были отсняты еще два сезона — 10-й и 11-й. К сожалению, прежнего успеха они не достигли, что изначально и предполагалось кинокритиками и самими фанатами сериала. В новых сериях главных героев — агентов Фокса Малдера и Дану Скалли в исполнении Дэвида Духовны Джиллиан Андерсон — постепенно решили менять на новых героев.

В итоге актриса Джиллиан Андерсон в начале 2018 года официально

покинула знаменитый проект. Собрав пресс-конференцию, исполнительница одной из главных ролей заявила, что не хочет зацикливаться на одной роли и хочет «играть разных персонажей».

И теперь Джиллиан Андерсон нашла для себя новый проект. Стриминговый сервис Netflix предложил бывшему агенту ФБР Дане Скалли переквалифицироваться в психолога. В новом сериале под названием «Сексуальное воспитание» Андерсон станет сексологом.

По сюжету, британский старшеклассник Отис живет вместе с матерью-сексологом, поэтому с детства окружен видео— и аудиоматериалами о сексе, постоянно читает специальную литературу, но, несмотря на обширные знания по этой теме, вырастает неуверенным в себе девственником, сообщает

Empire. Отиса сыграет Эйс Баттерфилд, наиболее известный по фильмам «Мерлин», «Мальчик в полосатой пижаме», «Дом странных детей мисс Перегрин», «Хранитель времени» и «Игра Эндера».

Считая, что силен в теории сексуальных отношений, Отис открывает в школе подпольную клинику секс-терапии, чтобы добиться популярности у одноклассниц и заодно помочь им решить свои проблемы. Но вскоре подросткам самим понадобится помощь сексолога.

Первый сезон новой подростковой трагикомедии от Netflix должен выйти на экраны в 2019 году.

Gillian Anderson & Asa Butterfield will star in «Sex Education, » Netflix's new dramedy coming in 2019. Anderson plays an uninhibited sex therapist and Butterfield plays her son, a socially awkward virgin who sets up an underground sex therapy clinic at his high school pic.twitter.com/CSWpatQOgB

— See What's Next (@seewhatsnext) 17 мая 2018 г.