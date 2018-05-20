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Феи и юные летчики: две тысячи велосипедистов вышли на волгоградский парад
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Феи и юные летчики: две тысячи велосипедистов вышли на волгоградский парад 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
На волгоградском велопараде Тинькофф, впервые стартовавшем из двух разных точек, встретились две тысячи волгоградцев. Проехать по свободным от машин улицам и проголосовать за развитие велоинфраструктуры горожане приехали с маленькими детьми и даже любимыми питомцами.
Бесконечная вереница велосипедистов выезжает с площади перед «Царицынской оперой» и от ДК Петрова. Встречая остановившихся автомобилистов, волгоградцы в спортивных костюмах или даже в нарядах фей включают музыку или запевают сами — хорошего настроения не портит ни палящее солнце, ни пристающие комары.
— В прошлом году мы поехали отдыхать в Геленджик, и наш сын подсадил нас на двухколесный транспорт — объездили курортный город вдоль и поперек, — улыбаются Оксана и Дмитрий Бируля. — Если бы в нашем городе были бы такие удобные велодорожки, не слезали бы со своих велосипедов. И все же если вечером стоит выбор: машина или двухколесный, даже не задумываемся. Конечно, велосипед!
Сотни волгоградцев, которые уже давно ждут удобных велодорожек, едут по безлюдному центру города целыми семьями — в креслах всем прохожим машут дети с шарами, а в корзинках бодро лают миниатюрные собаки.
— Я — автомобилист, байкер и велосипедист, — рассказывает волгоградец Юрий Круглов. — Но все же двухколесного друга люблю больше всего. В машине наблюдаешь за пейзажем, как из окна собственного дома. Нет той свежести воздуха, теплых порывов ветра. Если торопишься, то всю эту красоту пропустишь и на байке — перед глазами одна дорога. На велосипеде я спускаюсь в овраг и чувствую прохладцу, слышу назойливо квакающих лягушек, смотрю на коллег и вижу их приятную усталость. Такие поездки приходятся по душе и моей собаке — не все же ей устраивать догонялки с хозяином.
Любители ретро, не пропускающие не одного парада, тем временем вывели в свет свой новый велосипед. Пересмотрев любимый фильм «В бой идут одни старики», волгоградец Сергей Типайлов решил стилизовать уникальный двухколесный под советский самолет.
— Где нашел такую диковинку — тайна, — смеется Сергей Типайлов. — Это не просто велосипед, а настоящий самолет Ла-5. Мы готовили его ко Дню Победы, но решили показать и на сегодняшнем велопараде. Пока готовили, не раз звали дочку на примерку. Главное, чтобы ей было комфортно. Ребенок в восторге — от такого подарка не можем оторвать ее часами. А представьте, сколько радости, когда на любимом самолете разрешают «полетать» по квартире.
На весеннем велопараде собрались не только опытные велосипедисты, но и сотни новичков, уверены его организаторы.
— Больше тысячи велосипедистов стартовали от площади перед «Царицынской оперой», — уточнил организатор Михаил Соломонов. — На старте нам даже не хватило номеров. Еще несколько сотен горожан выехали на площадь Павших Борцов от ДК Петрова. Почему мы собрали так много горожан? Когда для людей делают какие-то условия — перекрывают дороги, зовут на концерт — они с удовольствием собираются на такие встречи. Кстати, еще до обеда в пунктах проката не осталось ни одного двухколесного. А это значит, что на парад приехали не только велосипедисты со стажем, но и те, кто только начинает увлекаться этим видом транспорта.
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