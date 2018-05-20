В Краснодаре вручили «географический Оскар»

В «Екатерининском зале» собралось свыше 200 гостей — иностранные делегации, победители и финалисты премии разных лет, известные общественные и государственные деятели России.

Присутствующий на церемонии губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что за годы своего существования премия превратилась в ключевое событие не только для ученого сообщества в области географии и экологии, но и для миллионов неравнодушных людей, голосующих за проекты ее соискателей в Сети.

— Очень важно, чтобы проекты Русского географического общества приобретали практическое значение, чтобы молодое поколение приучалось к мысли — нельзя жить только для себя, быть в одиночку богатым и счастливым, — отметил в торжественном слове Вениамин Кондратьев.

Всего в оргкомитет поступили заявки из 68 регионов России и 23 стран мира, включая Австралию, Великобританию, Грецию, Италию, Швецию, ЮАР, Японию. Авторы выдвинули на соискание премии 327 проектов и достижений. Главный приз премии достался команде Антарктической кругосветной экспедиции, в которой приняли участие 55 исследователей из 30 стран мира. На борту российского научно-исследовательского судна «Академик Трешников» в течение двух лет велись наблюдения морской среды Антарктиды.

А вот проект «Поморский карбас», информационными партнерами которого выступили "Российская газета" и журнал «Родина», получил поистине народную любовь — стал обладателем национальной премии «Хрустальный компас» в номинации «Признание общественности». За него проголосовало более 21 тысячи человек (в открытом голосовании участвовало почти 230 тысяч человек). В итоге карбас обошел такие проекты как «Ультрамарафон Москва — Пекин: забег 8000 км за 200 дней» и «Древние книги Сибири: поиск на территории Сибири и Дальнего Востока компактных поселений потомков русских первопроходцев, осваивавших регион, и, возможно, хранящих у себя древние рукописные и старопечатные книги».

Карбас — традиционное рыболовецкое судно в Поморье — построил опытный мореплаватель, за плечами которого кругосветное плавание, Евгений Шкаруба.

— Традиции строительства таких лодок на Севере еще живы, но, к сожалению, не востребованы, — признается Евгений Шкаруба. — После перестройки уклад в тех местах изменился, и старые суда оказались не нужны, как и мастера, которые их строят. С другой стороны эти лодки очень интересны и никак не описаны: нет ни чертежей, ни фотографий, ни фильмов. И если ничего не предпринимать, спустя 30-40 лет, мы просто утратим культуру данного судостроения. Любопытно, в Архангельском краеведческом музее мы нашли модель парусного карбаса.

Раньше судовладельцы для того, чтобы им сопутствовала удача, специально делали уменьшенные копии своих лодок и относили их в церкви или часовни. Поэтому, когда увидели эту вотивную модель, поняли: карбас должен быть таким.

Как только карбас был готов, команда Шкарубы совершила на нем двухнедельный переход по рекам Вашка, Мезени и Белому морю до Соловецких островов. Ночевали на берегу в туристических палатках. Итогом экспедиции стала первая часть фильма о строительстве карбаса и первом дне плавания. В этом году путешественник планирует завершить начатое, и выпустить вторую серию фильма.

Статуэтки из серебра и хрусталя вручили в 10 номинациях. Победителем в номинации «Научное достижение» стал проект самолетной экспедиции, проводящей мониторинг атмосферы над территорией Западной Сибири, в номинации «Просвещение» главный приз достался парку-музею «Этномир» (калужская область) за образовательную программу «Галерея „Путешествие по России“. Лучшим географическим изданием признали экологический атлас России, выпущенный МГУ им. М. В. Ломоносова

Кстати

За время проведения конкурса „Хрустальный компас“ на соискание поступил 1531 проект из 35 стран мира и 84 регионов России. Награда для победителей изготавливается мастерами города Никольска Пензенской области, на одном из старейших заводов в России, основателем которого в XVIII веке стал дворянин Алексей Бехметов.