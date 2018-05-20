Владлаг, Приморлаг и другие объекты в Приморье попали на Интерактивную карту ГУЛАГа

Ее представил Музей ГУЛАГа.

Музей истории ГУЛАГа опубликовал Интерактивную карту ГУЛАГа — пополняющуюся базу данных по истории и географии исправительно-трудовых лагерей, действовавших в СССР с 1918 по 1960 годы. Проект представлен на сайте.

Карта показывает масштаб советской карательной системы, лагеря которой располагались по всей стране — от Балтийского моря и Крыма до Чукотки и Сахалина. Проект отражает, как это явление зарождалось, постепенно набирало силу, достигло пика во время Великой Отечественной войны и к 1960 году пошло на спад.

Для создания карты Музеем истории ГУЛАГа были составлены списки лагерей, обозначены их дислокации и время существования, выявлены численность и состав заключенных, определена смертность в местах лишения свободы, передает пресс-служба Музея истории ГУЛАГа.

В частности, среди прочих на Интерактивную карту ГУЛАГа попали объекты, которые располагались на территории Приморского края. Ниже приведена справка из материалов карты.

Управление Владивостокского исправительно-трудового лагеря (ИТЛ) и колоний Приморского края, Владлаг

Тип деятельности: сельское хозяйство Годы существования: 1939-1943, Приморский край, город Владивосток, станция Вторая речка Количество заключенных по годам: 1939 — нет данных, 1940 — 56033, 1941 — 34192, 1942 — 27750, 1943 — 14485

Владивостокский ИТЛ появился 13 апреля 1939 года в результате реорганизации ДальнеВосточного лагеря. Его управление располагалось во Владивостоке и подчинялось ГУЛАГ и Управлению исправительно-трудовых лагерей и колоний УНКВД по Хабаровскому краю (с 1941 года — УИТЛК УНКВД по Приморскому краю).

Основной задачей лагеря была ловля и обработка рыбы. К 1940 году численность заключенных, занятых на этих работах, достигла 56033 человек. В том же году рыбная продукция Владивостокского ИТЛ составляла почти 10% улова всех рыбных промыслов Приморского края. Только за период с 1939 по 1941 годы через Владлаг прошло свыше 250000 человек, среди которых были авиаконструктор С. П. Королёв и поэт О. Э. Мандельштам.

Производственная деятельность

Труд заключенных Владивостокского ИТЛ использовался для ловли и обработки рыбы (план на 1940 год составил 30500 тонн), строительства шоссейных дорог на территории Приморского края (по договору с Главным управлением шоссейных дорог), строительства объектов Главного управления аэродромного строительства и Тихоокеанского флота (в 1942 году), для проведения лесозаготовок, производства товаров широкого потребления, а также для проведения сельскохозяйственных работ (преимущественно, в сфере животноводства).

Владивостокский пересыльный пункт Дальстроя, Владперпункт, Владивостокский район

Тип деятельности: пересыльный пункт Годы существования: 1940-1941, Приморский край, город Владивосток

Владивостокский пересыльный лагерь был основан не позднее января 1940 года и действовал по меньшей мере до декабря 1941 года, когда он, возможно, вошел в состав Приморского района Дальстроя (или был переименован). Управление Владивостокского пересыльного лагеря по-видимому располагалось во Владивостоке и подчинялось Главному управлению строительства Дальнего Севера.

Хотя пересыльный пункт существовал здесь задолго до 1940 года, первые упоминания о Владивостокском лагере появляются лишь 1 января 1940 года. Возможно, именно тогда он получил статус самостоятельного подразделения Дальстроя. Сюда направляли политических заключенных со всей страны, чтобы затем переправлять их пароходами на Колыму и в другие лагеря Дальстроя. Во Владивостокском пересыльном лагере содержалось до 18404 заключенных.

Производственная деятельность: Владивостокский пересыльный лагерь переправлял заключенных в другие лагеря Дальстроя. Также труд узников лагеря использовался для проведения погрузочно-разгрузочных работ.

Приморский железнодорожный ИТЛ и Строительство-206, Приморлаг

Тип деятельности: железнодорожное строительство Годы существования: 1939-1940, Приморский край, станция Раздольная Приморской железной дороги Количество заключенных по годам: 1939 — 62123, 1940 — 58028

Приморский железнодорожный ИТЛ и Строительство-206 был организован не позднее 15 февраля 1939 года и действовал до 4 января 1940 года, когда весь личный состав и имущество лагеря были переданы Амурскому железнодорожному ИТЛ. Управление Приморского лагеря располагалось в Приморской крае, в районе станции Раздольная Приморской железной дороги, и подчинялось Управлению железнодорожного строительства на Дальнем Востоке. Здесь содержалось до 62123 заключенных.

Производственная деятельность

Труд узников лагеря использовался для строительства железной дороги на участке Раздольная–Посьет в рамках обслуживания Строительства-206.

Строительство-213 и ИТЛ, Бухта Находка

Тип деятельности: строительство заводов и предприятий Годы существования: 1939-1941, Приморский край, Буденновский район, бухта Находка (ныне — город Находка)

ИТЛ при Строительстве-213 был организован 14 декабря 1939 года и действовал до 1941 года, когда он вошел в состав Приморского района Дальстроя. Управление лагеря располагалось в бухте Находка Приморского края. Здесь содержалось до 8589 заключенных. В оперативном командовании лагерь изначально подчинялся ГУЛАГ, но с 13 сентября 1940 года он оказался в ведении Главного управления лагерей гидротехнического строительства (ГУЛГТС).

Производственная деятельность

Труд заключенных лагеря использовался для строительства гражданского порта с промышленными предприятиями и подсобными хозяйствами в бухте Находка.

Приморский район Дальстроя, Приморский район Севвостлага

Годы существования: 1942-1947, Приморский край, город Владивосток либо Находка (?)

Приморский район Дальстроя предположительно мог быть организован на базе Владивостокского пересыльного пункта не позднее января 1942 года и действовал по меньшей мере до 11 мая 1947 года. Его управление располагалось в Приморском крае — вероятно, в Находке или Владивостоке — и подчинялось Главному управлению строительства Дальнего Севера. Максимальная численность заключенных, содержавшихся в лагере, была зафиксирована в 1947 году и составила 12709 человек.

Производственная деятельность: данные о производственной деятельности лагеря отсутствуют.