ПМЭФ-2018 пройдет в дни празднования 315-летия Санкт-Петербурга

Культурная программа Петербургского международного экономического форума будет включать себя большую часть мероприятий, посвященных празднованию 315-летия Санкт-Петербурга.

В рамках Дня Санкт-Петербурга жители и гости города смогут посетить ежегодный Фестиваль мороженого, гала-концерт на Дворцовой площади «Классика на Дворцовой», Большой велопарад, а также IV Санкт-Петербургский Бал национальностей.

26 мая состоится IV Петербургский международный парад ретротранспорта и мототехники, вечером гостей форума ожидает светомузыкальное шоу «Поющие мосты».

24-26 мая в Петербурге пройдет крупнейший Международный фестиваль циркового искусства, а непосредственно в День города, 27 мая, участники ПМЭФ смогут посетить карнавальное шествие фестиваля. На главную улицу города — Невский проспект — выйдут известные артисты цирка, дрессированные животные, в том числе знаменитые цирковые слоны.

Также на 27 мая запланирован праздничный парад духовых оркестров и оркестров барабанщиков. Завершит культурную программу форума и празднование Дня города традиционный праздничный фейерверк в акватории Невы над историческим центром Северной столицы.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 24 по 26 мая в «Экспофоруме» в Санкт-Петербурге. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации.

За прошедшие двадцать лет форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.