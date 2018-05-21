Полтавченко: представители крупных компаний из 70 стран приедут на ПМЭФ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости . Представители крупных компаний из более чем 70 стран, в том числе из Великобритании, примут участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил в интервью ведущим информагентствам России губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко

"Всего, кстати, на ПМЭФ-2018 приедут представители крупных компаний из более чем 70 стран. То есть, несмотря на соответствующую риторику, интерес у бизнеса в первую очередь, да и у политиков мирового уровня к форуму отнюдь не пропал. Надеемся, что он пройдет с не меньшим успехом, чем в предыдущие годы", — сказал Полтавченко.

"Великобритания на форуме тоже будет представлена. Не готов сказать, кто возглавит делегацию, но знаю, что в ней будут представители крупного британского бизнеса", — отметил губернатор.

ПМЭФ-2018 пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая. МИА «Россия сегодня» выступает информационным партнером форума.

В 2018 году деловая программа ПМЭФ насчитывает более 90 мероприятий. Главная тема предстоящего форума — «Создавая экономику доверия» — объединит экономику, цифровые технологии и человеческий капитал и даст возможность участникам обсудить ключевые задачи, которые ставит перед современным бизнесом и обществом новая глобальная экономическая реальность, указывают организаторы.

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