Шкура медведя, «Мафия» и дождь: краткий обзор «Ночи музеев» в Тюмени

«Ночь музеев» нагоняла тоску и скуку — раньше, когда я ещё не сталкивалась с таким понятием и, слыша слово «музей», начинала зевать. Знакомство с «Ночью» случилось в прошлом году — стремительно и вдохновляюще, и, конечно, моё к ней отношение пришлось изменить. Правда, тогда я была в числе организаторов, а весной 2018-го приняла участие в акции как журналист.

Вообще, юмор минувших выходных был для меня непонятен и немного диковат. В Тюмени почему-то (видимо, намеренно и предварительно сговорившись) решили одновременно провести сразу несколько масштабных и более чем значимых мероприятий.

К примеру, с 18 по 20 мая в областной столице проходил фестиваль креативной урбанистики «Точка сборки» (который продолжится вплоть до 9 июня, но это уже тема другой статьи). С 19 по 20 мая на площади 400-летия Тюмени проходил фестиваль «Жара», и в ночь с 19 на 20 мая, собственно, в региональной центре состоялась «Ночь музеев». И это я ещё не перечисляю более мелкие творческие и не очень «сходки», которые также имели место быть.

Сейчас, конечно, модно ругать и тыкать пальцем в недочеты, но я, пожалуй, лучше не буду в тренде, чем совру. Не знаю (так как не присутствовала), что на самом деле происходило в Музейном комплексе имени И. Я. Словцова — очередь пугала даже через истории в Инстаграме, — но в целом в городе всё было спокойно и организованно. Меня порадовало большое количество волонтеров, одетых в стильные черные футболки с фирменным логотипом ТМПО. Люди были подготовлены и дружелюбны, и я не чувствовала себя лишней или не в своей тарелке, зайдя в спортивном пуховике в купеческую усадьбу.

Вообще, мне удалось побывать в Музее Колокольникова на Республики, 20 и в Музее Машарова на Ленина, 24.

В Музей Колокольникова я не собиралась, но внезапно обрушившийся на областную столицу дождь заметно скорректировал планы, и творческий вечер повернул совершенно в другое русло. Здесь царила атмосфера тайного заговора, по крайней мере, именно так я восприняла происходящее. Люди были одеты в красивые наряды (мужчины — в солидные костюмы, а женщины — в длинные платья), у всех — белые перчатки. Я же вырядилась, как гопница (иначе в этом уличном холоде и слякоти было не выжить), но меня всё равно вынудили встать в пару и танцевать старинные танцы… И я танцевала — путая движения и волнуясь, но делала шаг за шагом и старалась не отставать от продвинутых танцоров. В общем, здесь проходил мастер-класс, который позже, когда небо перестало рыдать, организаторы перенесли на улицу.

А ещё мне очень понравилась выставка «Тюмень глазами Цесаревича», хотя я и не любительница рассматривать «застывшие изображения» типа картин или фотографий. Однозначно, музейщикам сыграло на руку наличие такой вот кирпичной стены, которая придала выставке особое внутреннее свечение.

Кстати, позже в Дом Машарова я завернула не потому, что очень хотелось, а потому, что было ещё светло (дело ведь близится к лету…). Во дворе, традиционно, работали палатки, где можно было купить себе покушать, а вот почти у выхода был организован концертный минизал, где на будто советских стульях сидели зрители, которые слушали бардов.

По самому музею я прошла очень бегло, так как без интерактива моё внимание мало что может зацепить. В памяти осталась лишь шкура медведя, лежащая на полу одной из комнат, и толпа незнакомых друг с другом людей, мешающих друг другу наслаждаться искусством…

Когда я попыталась покинуть пределы купеческого двора, девушка, работающая в музее, попросила меня остановиться и проследовать в сарай с парнем по имени Георг. Георг выглядел настолько несовременно и впечатляюще (вот что может сделать с человеком шляпа и плед), что я не смогла отказать. На самом деле, никакой это не сарай, а настоящая игровая комната, которую к акции «Ночь музеев» даже успели дизайнерски оформить (накидали ненастоящих денег на пол и принесли пару цветных пуфиков). Таким образом, здесь играли в «Мафию», а в таком же деревянном помещении напротив — в «Монополию». Я вот в этих играх почти ничего не смыслю, но, думаю, те, кто в теме, безусловно, оценили музейное развлечение.

Полагаю, что цифры по Тюмени будут внушительные. Имею в виду количество человек, посетивших музеи областной столицы во время акции «Ночь музеев». Хотя, конечно, людей могло быть в разы больше — если бы не дождь, омрачивший вечер своим нежелательным присутствием.