Американский актер: Трамп стал реальной угрозой для общества

Американский актер Рон Перлман , которого зрители знают по фильму «Хеллбой» и сериалу «Сыны анархии», считает, что Дональд Трамп после вступления в должность президента США стал реальной угрозой для общества.

По словам Перлмана, некоторые взгляды Трамп ужасны, так как они пронизаны отсталым мировоззрением.

«Но суть в том, что сейчас из посмешища Трамп превратился в реальную угрозу. Он ведь самый могущественный человек в мире», — цитирует актера «ФАН».

Как считает актер, выросший в Нью-Йорке, в его городе Трампа считали посмешищем и пустомелей, но все стало иначе, когда он занял пост президента. Как отметил Перлман, Трамп оказывает разрушительное влияние на американское общество и его идеалы.

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