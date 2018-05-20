22, 23, 24 мая Состоится благотворительная акция по сбору средств онкобольным детям в ресторанах Нижнего Новгорода

Фото: Geometria Сергей Ловырев22, 23, 24 мая Состоится благотворительная акция по сбору средств онкобольным детям в ресторанах Нижнего НовгородаБлаготворительная акция «Спеши делать добро» проводится в Нижнем Новгороде уже в четвертый раз. Известные нижегородцы на время акции перевоплощаются в официантов, надевают фартуки и выходят на самую настоящую смену в рестораны Нижнего Новгорода. С каждым годом количество собранных таким необычным способом денег растет 2015 — 900 тыс. руб, 2016 — 1200000 руб. 2017 — 1500000 руб.

В этом году акция «Спеши делать добро» вновь собирает известных и небезразличных людей города, чтобы привлечь внимание и собрать средства в помощь онкобольным детям.

22, 23, 24 мая этого года именитые официанты будут работать в ресторанах Бокончино и Гаучо.

Все чаевые, которые заработают известные личности, будут направлены в онкологическое и гематологическое отделения детской областной клинической больницы.

Сейчас там лечатся 120 детей. 7 из них срочно нуждаются в дорогостоящих лекарствах. Сбор средств идет для вот этих прекрасных деток. Им нужна наша помощь

Официанты пройдут стажировку, их научат, как брать заказ, передавать его на кухню, даже как идти между столиками. Для многих это будет первый опыт.

Если вдруг вы не сможете придти 22,23,24 мая в ресторан Bocconcino, а так же 24 мая в ресторан Gaucho, то можно перечислить любую сумму вот сюда.

1. С помощью Сбербанк Онлайн перечислить средства на: ИНН 5260139846 БИК 042202603

Некоммерческая организация «Фонд „Нижегородский онкологический научный центр“.

Расч. сч № 40703810842000000028

Волго-Вятский банк СБ РФ г. Н. Новгород,

Кор. сч. №30101810900000000603

Назначение платежа: благотворительный взнос по акции Спешите делать добро.

2. Отправить на номер 3434 SMS: время ХХХ, где ХХХ сумма платежа

3. На сайте Фонда НОНЦ на страничке акции: http://www.fondnonc.ru все подробности на @delatdobronn и www. fondnonc.ru Расписание смен:

22 мая вторник

1 смена 12.00-16.00 Китова Ольга , Крупнова Елена, Артамонова Алла, Кроль Алла, Соловьева Катя, Герман Ольга, Бирман Марина, Картушина Ирина, Угрюмова Ольга

3 смена 20.00-24.00 Топчий Андрей, Маргулец Елен, а Марков Владимир , Муштанов Антон, Гладцын Илья

23 мая среда

1 смена 12.00-16.00 Маянская Наталья, Кулагина Анжела, Гладцын Илья, Засыпкина Юлия, Засыпкина Светлана , Гонова Светлана, Гаджиева Сабина

2 смена 16.00-20.00 Францужан Ольга, Каплун Максим, Алена Максимюк, Сулима Кирилл, Шершакова Елена, Трофимов Дмитрий

24 мая четверг

1 смена 12.00-16.00 Bocconcino Годунова Татьяна, Кроль Алла, Лимаева Ирина, Горская Антонина, Тихонова Екатерина , Романютенко Анжелика

3 смена 20.00-24.00 Bocconcino Вахтель Светлана, Цыбина Дарья , Крупнова Елена, Байкова Ольга, Гамаюнов Артем, Зотов Владимир

2 смена 16.00-20.00 Gaucho Топчий Андрей, Аня Ремнева, Сычев Константин, Татаринцева Анна, Трофимов Дмитрий, Волгина Дарья

3 смена 20.00-24.00 Gaucho Гаджиева Сабина, Бородина Мария, Артамонова Алла, Маргулец Елена, Гонова Светлана, Кулагина Анжела, Лайс Елена

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