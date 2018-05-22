«Я могу, а значит должна». Нижегородцы сменили профессию ради спасения онкобольных детей

Известные люди Нижнего Новгорода с 22 по 24 мая будут работать официантами в ресторанах Bocconcino и Gaucho. Все чаевые, которые им оставят гости, а так же часть с выручки ресторана пойдут в благотворительный фонд «НОНЦ» на лечение онкобольных детей.

Такая акция проходит в Нижнем Новгороде в четвертый раз. Как рассказала NN.RU ее организатор Сабина Гаджиева, с каждым годом участников становится все больше. В первый год официантами стали 35 нижегородцев и они заработали 500 тысяч рублей. В этом году работу сменило рекордное количество участников — около 60.

Политики, депутаты, бизнесмены, олимпийские чемпионы, чемпионы по бодибилдингу, адвокаты, врачи стали официантами на 4 часа в день.

Сабине пришла эта идея несколько лет назад. Она решила на месяц летом устроиться работать официанткой и отдать все чаевые на благотворительность. А потом позвала знакомых поучаствовать и многие согласились.

Перед работой будущие официанты проходили стажировку, чтобы постигнуть азы профессии. Признаются, что работа непростая. После смены многие падают с ног от усталости.

— Я сейчас в свободном творческом полете, стремлюсь к тому чтобы стать художником, была предпринимателем. Я четыре года принимаю участие в этой акции, — рассказала Марина Бирман. — Мне очень это нравится, потому что есть результат. Приходит гордость за себя и то, что мы делаем. Профессия о-очень сложная и очень волнительная. За себя радостно становится, когда получается.

Многие стали постоянными участниками акции.

— Я участвую третий раз, — говорит творческий директор креативного бюро «Кит» Ольга Китова , — Мы все много говорим о том, что надо как-то помогать людям, нужна какая-то благотворительность. А здесь все понятно: работаем и за это получаем деньги. Деньги идут на конкретных детей. У фонда репутация безупречная. Для меня это самое важное, я знаю конкретных людей, которые помогут и кому они помогут. Многие же хотят принять участие в благотворительности, но боятся, что деньги уйдут на какие-то другие цели… Им не хочется быть дураками. А здесь все ясно. Правда, в этом году людей приходит намного меньше, может к вечеру придут.

Всех этих людей объединяет одно — стремление сделать доброе дело.

— Я хочу помочь сделать добро, поэтому участвую. У меня есть такая возможность и я считаю, что я должна это сделать, — поделилась эксперт по индивидуальному туризму Ирина Картюшина, — Второй год участвую в акции. Эффект от нее был виден в прошлом году, детям действительно купили лекарства и они выздоровели. Сейчас мы собираем деньги на трех больных детей, которым экстренно требуется лечение. Их выбрали сами врачи.