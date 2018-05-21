Джейсон Стэтхэм извинился за гомофобный сленг пятилетней давности

Совершенно замечательным делом на днях пришлось заняться Джейсону Стэтхэму и его публицистам: актер публично извинился за то, что несколько лет назад позволил себе оскорбительный для ЛГБТ-сообщества сленг на съемках очередного фильма. Сам Джейсон, правда, ничего не помнит и вообще не уверен, что это было, но всё равно решил превентивно извиниться — на всякий случай.

В прошлом году к Джейсону Стэтхэму обратился консультант, работавший на съемках «Шальной карты» с актером еще в 2013. Консультант успевал не только консультировать, но и подслушивать чужие разговоры — в его руках оказалась аудио запись ссоры Джейсона и продюсера Стива Касмана, в ходе которой Стэтхэм использует гомофобный сленг (в оригинале — fucking faggots, что на русский можно приблизительно перевести как «е***ные п****сы»). Прослушать запись консультант Стэтхэму не дал, сам актер ссору 5-летней давности вспомнить не смог, но, несмотря на всё это, решил всё-таки публично извиниться — по всей видимости, на случай, если консультант решит «слить» запись таблоидам.

«Если я действительно это сказал, я поступил неправильно и искренне извиняюсь», говорится в официальном заявлении Стэтхэма. «Все, кто со мной знаком, знают, что эти слова ни в коем случае не отражают мою позицию в отношении ЛГБТ-сообщества. Конечно, я не могу исправить то, что было сказано в прошлом, но я могу вынести из этого урок и в будущем поступать лучше». попкорнnews