Ещё
Джейсон Стэтхэм извинился за гомофобный сленг пятилетней давности
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет

Джейсон Стэтхэм извинился за гомофобный сленг пятилетней давности 

Попкорн News 53 минуты назад
Фото: Попкорн News
Совершенно замечательным делом на днях пришлось заняться Джейсону Стэтхэму и его публицистам: актер публично извинился за то, что несколько лет назад позволил себе оскорбительный для ЛГБТ-сообщества сленг на съемках очередного фильма. Сам Джейсон, правда, ничего не помнит и вообще не уверен, что это было, но всё равно решил превентивно извиниться — на всякий случай.
В прошлом году к Джейсону Стэтхэму обратился консультант, работавший на съемках «Шальной карты» с актером еще в 2013. Консультант успевал не только консультировать, но и подслушивать чужие разговоры — в его руках оказалась аудио запись ссоры Джейсона и продюсера Стива Касмана, в ходе которой Стэтхэм использует гомофобный сленг (в оригинале — fucking faggots, что на русский можно приблизительно перевести как «е***ные п****сы»). Прослушать запись консультант Стэтхэму не дал, сам актер ссору 5-летней давности вспомнить не смог, но, несмотря на всё это, решил всё-таки публично извиниться — по всей видимости, на случай, если консультант решит «слить» запись таблоидам.
«Если я действительно это сказал, я поступил неправильно и искренне извиняюсь», говорится в официальном заявлении Стэтхэма. «Все, кто со мной знаком, знают, что эти слова ни в коем случае не отражают мою позицию в отношении ЛГБТ-сообщества. Конечно, я не могу исправить то, что было сказано в прошлом, но я могу вынести из этого урок и в будущем поступать лучше». попкорнnews
Попкорн News: последние новости
«Гарри Поттер и Кризис среднего возраста»: Дэниел Рэдклифф в трусах и халате стал героем мемов Дилан Спроус обвинил Джареда Лето в чрезмерном увлечении 18-летними моделями Мини-воссоединение «Дневников вампира»: Нина Добрев поделилась фото с Полом Уэсли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Какие-то фрики»: наши звезды в «лихие» 1990-е57
«Поттер» в трусах и с пистолетами взорвал Сеть7
Совсем не сказочная жизнь и смерть Оли и Яло67
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Как живут актёры с дефектами внешности4
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
01:00
Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
Концерты
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение