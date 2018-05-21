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Мини-воссоединение «Дневников вампира»: Нина Добрев поделилась фото с Полом Уэсли
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Мини-воссоединение «Дневников вампира»: Нина Добрев поделилась фото с Полом Уэсли 

Попкорн News 39 минут назад
Фото: Попкорн News
«Дневники вампира» — это, похоже, навсегда, и спустя еще многие годы теперь уже бывшие коллеги по сериалу будут радовать нас мини-воссоединениями. Фотографией как раз такого мини-воссоединения на днях поделилась Нина Добрев — после встречи с Полом Уэсли.
Где именно произошла встреча двух бывших коллег, Добрев распространяться не стала, сопроводив кадр шутливой подписью «Извините, сэр, вы выглядите знакомо. Мне кажется, мы с вами где-то раньше встречались. Возможно, в прошлой жизни?» С Полом Уэсли Нина Добрев работала на съемках «Дневников вампира» 6 лет — пока не покинула сериал в 2015 году.
Excuse me sir, you look familiar. I feel like we’ve met before. Maybe in a past life?
Публикация от Nina Dobrev (@nina)
17 Май 2018 в 8:09 PDT  попкорнnews
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