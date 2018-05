Мини-воссоединение «Дневников вампира»: Нина Добрев поделилась фото с Полом Уэсли

«Дневники вампира» — это, похоже, навсегда, и спустя еще многие годы теперь уже бывшие коллеги по сериалу будут радовать нас мини-воссоединениями. Фотографией как раз такого мини-воссоединения на днях поделилась Нина Добрев — после встречи с Полом Уэсли

Где именно произошла встреча двух бывших коллег, Добрев распространяться не стала, сопроводив кадр шутливой подписью «Извините, сэр, вы выглядите знакомо. Мне кажется, мы с вами где-то раньше встречались. Возможно, в прошлой жизни?» С Полом Уэсли Нина Добрев работала на съемках «Дневников вампира» 6 лет — пока не покинула сериал в 2015 году.

Excuse me sir, you look familiar. I feel like we’ve met before. Maybe in a past life?

17 Май 2018