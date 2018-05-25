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Губернатор Петербурга подписал соглашение о сотрудничестве с регионами арктической зоны
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Губернатор Петербурга подписал соглашение о сотрудничестве с регионами арктической зоны 

RT на русском 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заключил двустороннее соглашение о сотрудничестве с регионами арктической зоны, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Документ подписан в рамках Петербургского международного экономического форума.
Соглашение заключено с главами Якутии, Красноярского края, Республики Коми и Мурманской области.
Полтавченко, в частности, выразил уверенность, что совместными усилиями удастся решить основные задачи освоения арктических широт.
Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов заключил несколько договоров о сотрудничестве в рамках ПМЭФ.
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