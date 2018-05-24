Губернатор Петербурга рассказал об образовательном сотрудничестве с Китаем

С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости . Более 6 тысяч студентов из Китая обучаются в Санкт-Петербурге, сообщил в интервью РИА Новости губернатор города Георгий Полтавченко

"Между вузами Петербурга и Китая заключено свыше 200 соглашений. У нас обучается более 6 тысяч студентов из Китая — это свыше чем из какой-либо другой страны. При этом около половины из них получают техническую специальность. Среди китайских студентов очень популярны Санкт-Петербургский политехнический университет, ИТМО, Санкт-Петербургский государственный университет, Академия художеств имени И. Е. Репина и другие вузы. Причем некоторые выпускники остаются жить и работать в Петербурге, который становится для них родным", — рассказал он.

По его словам, на базе петербургских технических вузов создаются научно-исследовательские центры, прикладные разработки которых востребованы в Китае.

"Например, совсем недавно наш Политех отметил второй год работы представительства в Шанхае. Разумеется, в этой сфере потенциал сотрудничества далеко не исчерпан. Мы готовы обучать еще больше студентов из Китая, инициировать новые проекты научно-технического сотрудничества. Я думаю, у нас много общих точек для взаимовыгодной кооперации в этой сфере, и не последней из них является тема Арктики, где с Китаем мы делаем пусть небольшие, но первые и важные шаги", — отметил губернатор.