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Полтавченко не исключил участия в выборах губернатора в 2019 году
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Полтавченко не исключил участия в выборах губернатора в 2019 году 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подтвердил, что не исключает возможности участия в выборах губернатора города в 2019 году.
"Мне интересно работать в Петербурге. Есть много заделов и много задач, которые предстоит реализовать в ближайшее время и в перспективе. Сегодня я могу абсолютно ответственно заявить, что не исключаю возможности пойти на очередной губернаторский срок. Повторю еще раз — мне интересно работать губернатором Санкт-Петербурга", — сказал он в интервью ведущим информагентствам России.
Ранее СМИ неоднократно сообщали о возможной отставке Полтавченко с поста губернатора Санкт-Петербурга. Он опровергал такие слухи и заявлял, что хочет проработать на этом посту как можно дольше.
Полтавченко возглавляет администрацию Петербурга с 2011 года. В сентябре 2014 года он победил на досрочных выборах губернатора, который избирается сроком на пять лет.
Читайте полный текст интервью с Георгием Полтавченко>>
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