В Военно-медицинской академии в рамках традиционных тематических встреч состоялся вечер, посвященный Николаю Геннадьевичу Иванову

Под его руководством в академии произошли существенные изменения: созданы несколько новых кафедр и научно-исследовательских лабораторий, проведена реконструкция, капитальный ремонт 15 кафедр и многое другое.

В мраморном мемориальном зале Военно-медицинской академии в рамках традиционных тематических встреч состоялся вечер, посвященный Николаю Геннадьевичу Иванову , который был начальником академии с 1968 по 1988 год.

Под его руководством в академии произошли существенные изменения: созданы несколько новых кафедр и научно-исследовательских лабораторий, проведена реконструкция и капитальный ремонт 15 кафедр, завершено строительство учебно-лабораторного комплекса, была осуществлена серьезная работа по строительству учебного центра в Красном селе. Об этом и многом другом в биографической справке, сопровождаемой уникальными историческими фотографиями, рассказал Шелепов А. М., профессор кафедры ОТМС, где до назначения начальником Военно-медицинской академии работал Н. Г. Иванов.

В небольшой фильм, который был сделан специально для этого вечера, вошли кадры кинохроники, сохранившие не только исторические факты деятельности академии, но и атмосферу того времени, а современную часть фильма дополнили съемки с торжественного мероприятия на Большеохтинском кладбище, во время которого на могилу Николая Геннадьевича Иванова были возложены венок и цветы от командования и личного состава Военно-медицинской академии. На вечере памяти личными воспоминаниями о выдающемся ученом и организаторе военного здравоохранения поделились его сослуживцы, некоторые из которых специально прилетели в Петербург из Москвы и Владивостока. Выступления почетных гостей были настолько яркими и интересными, что начальник академии Александр Яковлевич Фисун предложил собрать их вместе для издания небольшого сборника воспоминаний.