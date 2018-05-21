В Военно-медицинской академии в рамках традиционных тематических встреч состоялся вечер, посвященный Николаю Геннадьевичу Иванову 

Под его руководством в академии произошли существенные изменения: созданы несколько новых кафедр и научно-исследовательских лабораторий, проведена реконструкция, капитальный ремонт 15 кафедр и многое другое.
В мраморном мемориальном зале Военно-медицинской академии в рамках традиционных тематических встреч состоялся вечер, посвященный Николаю Геннадьевичу Иванову, который был начальником академии с 1968 по 1988 год.
Под его руководством в академии произошли существенные изменения: созданы несколько новых кафедр и научно-исследовательских лабораторий, проведена реконструкция и капитальный ремонт 15 кафедр, завершено строительство учебно-лабораторного комплекса, была осуществлена серьезная работа по строительству учебного центра в Красном селе. Об этом и многом другом в биографической справке, сопровождаемой уникальными историческими фотографиями, рассказал Шелепов А. М., профессор кафедры ОТМС, где до назначения начальником Военно-медицинской академии работал Н. Г. Иванов.
В небольшой фильм, который был сделан специально для этого вечера, вошли кадры кинохроники, сохранившие не только исторические факты деятельности академии, но и атмосферу того времени, а современную часть фильма дополнили съемки с торжественного мероприятия на Большеохтинском кладбище, во время которого на могилу Николая Геннадьевича Иванова были возложены венок и цветы от командования и личного состава Военно-медицинской академии. На вечере памяти личными воспоминаниями о выдающемся ученом и организаторе военного здравоохранения поделились его сослуживцы, некоторые из которых специально прилетели в Петербург из Москвы и Владивостока. Выступления почетных гостей были настолько яркими и интересными, что начальник академии Александр Яковлевич Фисун предложил собрать их вместе для издания небольшого сборника воспоминаний.
Приглашенный на памятное мероприятие сын Н. Г. Иванова Геннадий Николаевич Иванов выразил признательность командованию академии за добрую память об отце. 100-летию генерал-полковника медицинской службы, доктора медицинских наук, академика АМН СССР, лауреата Государственной премии СССР Николая Геннадьевича Иванова будет посвящена научная конференция, которая пройдет в Военно-медицинской академии в ноябре.