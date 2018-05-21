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Можно ли получить штраф за Фиксиков или свинку Пеппу?
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Можно ли получить штраф за Фиксиков или свинку Пеппу? 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Правда ли, что за воздушные шары или канцелярию с некоторыми мультяшными героями продавцы получают большие штрафы? Если купить ребенку шарик с любимым мультгероем, нарушит ли родитель таким образом закон? В подробностях разбиралась корремопндент «Аиф в Кузбассе».
Юрист Сергей Меденцев объяснил, что вы поддержите преступление и станете «пиратом», только если у продавца шаров нет разрешения на распространение продукции с мультипликационными героями. Предприниматель не имеет права получать прибыль с изображения, к примеру, мишки Тедди, не имея на то разрешения. Использовать охраняемые изображения, фотографии, песни, книги и прочее без договора с правообладателем можно лишь в нескольких, установленных Гражданским кодексом, случаях: личное использование, научное или правовое применение, публичное исполнение. То есть плакат с Тедди дома на стене, за научное исследование менталитета русских на примере Фиксиков или песню «Миллион алых роз» в караоке никто не накажет.
«Продавцы часто сами не знают, что на некоторые вещи нужны особые разрешения. Или знают, но надеются, что их не накажут. Законопослушным предпринимателям советую обращаться к владельцам исключительного права или поставщикам товара и заключать с ними соглашение на использование данного знака, эмблемы с условием выплаты», — заключает юрист.
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