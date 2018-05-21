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Мечты молодой мастерицы чжуанской парчи
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Мечты молодой мастерицы чжуанской парчи 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Наньнин, 20 мая /Синьхуа/ — Фань Лихуа, родившаяся в Гуйлине /Гуанси-Чжуанский автономный район, Южный Китай/ в 1994 году, в 2016 году окончила факультет художественного инжиниринга Наньнинского профессионально-технического института по специальности «дизайн одежды». В годы учебы она познакомилась и затем стала ученицей мастера китайского декоративно-прикладного искусства Тань Сянгуан, которая долгие годы занимается производством и разработкой чжуанской парчи.
В 2016 году созданная Тань Сянгуан и Фань Лихуа коллекция парчовой одежды «Эпоха изящной парчи» удостоилась главного приза на конкурсе декоративно-прикладного искусства Гуанси-Чжуанского АР «Небесный дворец восьми триграмм». В 2017 году сшитый ими свадебный наряд из чжуанской парчи получил приз как шедевр креативного дизайна на конкурсе лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства Гуанси-Чжуанского АР.
"В чжуанской парче воплотилась тысячелетняя культура народности чжуан. Благодаря передаче наследия мы не сходим с дороги, благодаря инновациям мы движемся вперед", — говорит Фань Лихуа. Девушка мечтает стать продолжательницей традиций чжуанской парчи, создавать новые прекрасные произведения, чтобы о парче и богатой культуре чжуанов узнало как можно больше людей во всем Китае и мире.
Мечты молодой мастерицы чжуанской парчи (Синьхуа/Лу Боань)
Мечты молодой мастерицы чжуанской парчи (Синьхуа/Лу Боань)
Мечты молодой мастерицы чжуанской парчи (Синьхуа/Лу Боань)
Мечты молодой мастерицы чжуанской парчи (Синьхуа/Лу Боань)
Мечты молодой мастерицы чжуанской парчи (Синьхуа/Лу Боань)
Мечты молодой мастерицы чжуанской парчи (Синьхуа/Лу Боань)
Мечты молодой мастерицы чжуанской парчи (Синьхуа/Лу Боань)
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