Ещё
Омские школьники вышли на зарядку со стражами порядка
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Мстители: Война бесконечности
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Собибор
Драма, Военный
Купить билет
Конченая
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет

Омские школьники вышли на зарядку со стражами порядка 

АиФ-Омск 35 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Акция «Зарядка со стражем порядка» прошла 19 мая 2018 года в Омске и области.
На зарядку вышли дошколята, школьники и студенты, а также их родители. Так, полицейские провели утреннюю разминку в детском саду в селе Одесском Омской области. Помогали стражам порядка школьники, занимающиеся черлидингом. Дошколята сделали физзарядку и вспомнили правила дорожного движения — сотрудники полиции провели игру по правилам поведения пешеходов на дороге, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.
Не менее интересно прошло субботнее утро 19 мая в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» — оно для молодежи началось с разминки. После зарядки один из самых сильных людей планеты, многократный рекордсмен и победитель международных турниров по силовому экстриму Михаил Шивляков продемонстрировал ребятам свою силу: надул и лопнул резиновую грелку и согнул в узел арматуру. После этого молодежь показала свои силу, скорость и ловкость в эстафете и перетягивании каната.
Во время передышки между спортивными заданиями и конкурсами сотрудники полиции показывали подростками приемы рукопашного боя, приемы защиты при попытке удара, угрозы холодным и огнестрельным оружием. Свою подготовку показали и четвероногие сотрудники полиции — собаки Центра кинологической службы УМВД России по г. Омску.
АиФ-Омск: последние новости
В Омске нашли «главных героев» Омичам покажут «Ярмарку чудес» Библиотеки приглашают омичей почитать и поработать
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Какие-то фрики»: наши звезды в «лихие» 1990-е57
«Поттер» в трусах и с пистолетами взорвал Сеть7
Неловкие неожиданности в прямом эфире8
Как живут актёры с дефектами внешности4
Жизнь и смерть мальчика с сачком18
Видео
02:37
Появился трейлер фильма «Игрушки для взрослых»
Кино
01:34
«Человек, который убил Дон Кихота» покажут в Каннах
Кино
00:34
Траволта станцевал под трек 50 Cent в Каннах
Кино
03:56
«Зачарованных» перезапустят
ТВ
05:14
Би-2 сняли новый клип «Черное солнце»
Концерты
02:28
Вышел трейлер фильма «Клубаре» с Бастой
Кино
01:00
Бузова согласна поехать на следующее «Евровидение»
Концерты
02:33
Из «Дэдпула 2» вырежут жестокую сцену с ребенком
Кино
11:33
Ремейки, которые мир ждёт, потирая руки
Кино
10:05
Фильмы, которые убили карьеры актёров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение