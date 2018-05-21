Омские школьники вышли на зарядку со стражами порядка

Акция «Зарядка со стражем порядка» прошла 19 мая 2018 года в Омске и области.

На зарядку вышли дошколята, школьники и студенты, а также их родители. Так, полицейские провели утреннюю разминку в детском саду в селе Одесском Омской области. Помогали стражам порядка школьники, занимающиеся черлидингом. Дошколята сделали физзарядку и вспомнили правила дорожного движения — сотрудники полиции провели игру по правилам поведения пешеходов на дороге, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Не менее интересно прошло субботнее утро 19 мая в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» — оно для молодежи началось с разминки. После зарядки один из самых сильных людей планеты, многократный рекордсмен и победитель международных турниров по силовому экстриму Михаил Шивляков продемонстрировал ребятам свою силу: надул и лопнул резиновую грелку и согнул в узел арматуру. После этого молодежь показала свои силу, скорость и ловкость в эстафете и перетягивании каната.

Во время передышки между спортивными заданиями и конкурсами сотрудники полиции показывали подростками приемы рукопашного боя, приемы защиты при попытке удара, угрозы холодным и огнестрельным оружием. Свою подготовку показали и четвероногие сотрудники полиции — собаки Центра кинологической службы УМВД России по г. Омску.