Пять вечеров в Перми: отмечаем последний звонок и идем на концерт Ольги Бузовой

На этой неделе в Перми пройдет концерт «Млады» и «Каравая», а с гастролями в наш город приедет Ольга Бузова. Выпускники школ отметят последний звонок, а в библиотеке Горького ученые расскажут о своих открытиях. Подробнее о событиях ближайших пяти дней — в нашем дайджесте.

Понедельник, 21 мая Концерт: «Млада» и «Каравай» (6+)

В Пермской филармонии «Триумф» пройдем весенний концерт. На сцене выступят хор «Млада» и концерт «Каравай».

Где: филармония «Триумф», улица Ленина, 44;когда: 19:00;стоимость: 600 рублей;подробнее: Triumphmusic.ru.

Пять вечеров в Перми_2018-05-20 Вторник, 22 мая Наука: «В поисках открытий» (0+)

22 мая Центр науки библиотеки Горького проведет независимое событие в формате TED — конференцию TEDxGorkyLibrary. Тема конференции в этом году — «В поисках открытий».

Шести пермским исследователям и практикам предстоит презентовать новую для слушателей идею и поделиться своим открытием. Выступления на TEDxGorkyLibrary охватят различные темы: лингвистика и образование, химия и спорт, soft skills и робототехника. Участники мероприятия получат возможность приобрести новые навыки и знания, обменяться опытом и завести новые контакты.

Где: библиотека имени Горького, улица Ленина, 70, правое крыло, 2 этаж;когда: 19:00;стоимость: 250 рублей;подробнее: Vk.com/tedxgorkylibrary.

Ученые расскажут пермякам о своих открытиях

Лекция: «Очарованные Италией» (0+)

22 мая в Пушкинской библиотеке состоится лекция о творчестве художников Павла и Александра Сведомских.

Лектор Нина Васильевна Казаринова, заведующая отделом отечественного искусства Пермской художественной галереи расскажет о художниках, которые своим творчеством, своей судьбой, своей жизнью связаны с Пермским краем. Участники узнают о судьбе картин, которые находятся в Пермской художественной галерее, и как связана история Дома Смышляева с фамилией.

Где: библиотека имени Пушкина, улица Петропавловская, 25;когда: 18:30;вход свободный;подробнее: Vk.com/librarypushkin.

Лекция пройдет в библиотеке Пушкина

Среда, 23 мая Концерт: Freak dance studio (0+)

В большом зале филармонии пройдет отчетный концерт Freak dance studio. В танцевальном шоу примут участие более 200 детей и взрослых, занимающихся в студии.

Где: большой зал филармонии, улица Куйбышева, 14;когда: 19:00;стоимость: 300-650 рублей;подробнее: Vk.com/freakdancestudio.

В Перми пройдет большой отчетный концерт танцевальной студии

Четверг, 24 мая Праздник: последний звонок (0+)

В парке пройдет последний звонок. C 17:00 до 19:00 на главной сцене состоится праздничный концерт. С 18:00 до 19:00 для выпускников свои зажигательные композиции исполняет кавер-группа 3dance Music band.

Где: парк Горького;когда: с 17:00;вход свободный;подробнее: Vk.com/parkperm.

В Перми школьники отметят последний звонок

Пятница, 25 мая Гастроли: Ольга Бузова (12+)

Ольга Бузова — российская теле— и радиоведущая, модель. Сейчас она выступает со своими песнями в разных городах России. Концерт певицы пройдет и в Перми.

Где: ДК имени Солдатова;когда: 19:00;стоимость: 1500-3500 рублей;подробнее: Vk.com/buzova_v_permi.

Пять вечеров в Перми1_2018-05-20 Кино: «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» (16+)

Фильм расскажет о похождениях юного космического сорвиголовы Хана Соло и его верного напарника Чубакки и о том, как они стали самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми контрабандистами далёкой Галактики.

Где: кинотеатры Перми;когда: с 24 мая;стоимость уточняйте в кассах кинотеатров.

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