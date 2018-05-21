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13 знаменитостей, которые где-то нарыли машину времени
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13 знаменитостей, которые где-то нарыли машину времени 

Bigpicture.ru 17 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Вот вы говорите, машины времени не существует. Допустим. А как тогда объяснить появление рэпера Jay Z на одной из улиц Нью-Йорка в 1939 году? А что на фреске XV века делает выразительный профиль Сильвестра Сталлоне? Судя по всему, Шурику все-таки удался его опыт. Услуга, очевидно, дорогостоящая, поэтому во времени путешествуют в основном голливудские богатеи.
Источник: Bored Panda
Рэпер Jay Z набирается вдохновения на улицах Гарлема, 1939 год.
В викторианские времена Стив Мартин имел привычку фотографироваться в женском платье.
Никто точно не знает, сколько раз был женат Мэтт Дэймон.
Оказывается, «Ромео и Джульетту» написал Пол Джаматти.
Элайджа Вуд на своей шкуре проверил, каково быть женщиной-бедуином.
Изображение молодого Сильвестра Сталлоне можно увидеть на одной из фресок Сикстинской капеллы.
Николаса Кейджа видели в Теннесси в середине XIX века…
…а также в роли императора Мексики Максимилиана I.
Джейсон Сигел, переместившись в прошлое, умудрился постареть.
А Мэттью Макконахи — побрился.
Питер Динклэйдж в свое время был известен как дон Себастьяно дель Морра с картины Диего Веласкеса.
Джастин Тимберлейк некоторое время проработал клерком в Ливерпуле.
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