13 знаменитостей, которые где-то нарыли машину времени

Вот вы говорите, машины времени не существует. Допустим. А как тогда объяснить появление рэпера Jay Z на одной из улиц Нью-Йорка в 1939 году? А что на фреске XV века делает выразительный профиль Сильвестра Сталлоне ? Судя по всему, Шурику все-таки удался его опыт. Услуга, очевидно, дорогостоящая, поэтому во времени путешествуют в основном голливудские богатеи.

Источник: Bored Panda

Рэпер Jay Z набирается вдохновения на улицах Гарлема, 1939 год.

В викторианские времена Стив Мартин имел привычку фотографироваться в женском платье.

Никто точно не знает, сколько раз был женат Мэтт Дэймон

Элайджа Вуд на своей шкуре проверил, каково быть женщиной-бедуином.

Изображение молодого Сильвестра Сталлоне можно увидеть на одной из фресок Сикстинской капеллы.

Николаса Кейджа видели в Теннесси в середине XIX века…

…а также в роли императора Мексики Максимилиана I.

А Мэттью Макконахи — побрился.