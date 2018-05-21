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Ученики «Золотого сечения» представили проект развития Свердловской области
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Ученики «Золотого сечения» представили проект развития Свердловской области 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Информационный портал Свердловской области
ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 мая — РИА Новости. Выпускники Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» презентовали исполняющему обязанности губернатора Свердловской области Алексею Орлову свой проект «Культурно-промышленная карта Свердловской области», посвященный развитию региона, сообщает в понедельник департамент информполитики главы области.
Участниками встречи стали 12 школьников из семи муниципальных образований.
"Молодые, замотивированные, целеустремленные кадры — основополагающий элемент успешной реализации государственных проектов, важнейший стратегический ресурс и основная движущая сила развития любого предприятия, города, региона и страны в целом. Сейчас для молодежи открыто много возможностей для самореализации. Это и участие в конкурсах и грантовая поддержка. Особое внимание уделяется развитию управленческого потенциала, теме социальных лифтов, организации занятости и трудоустройства молодых специалистов", — приводятся в сообщении слова Орлова.
По его мнению, государство оказывает молодым талантам значительную поддержку. «С другой стороны, многое в жизни зависит от личной активной гражданской позиции, умения грамотно формулировать мысли и идеи, не боясь воплощать их в жизнь», — отметил и.о. губернатора.
В рамках второй смены была образована проектная команда, которая самостоятельно погрузилась в стратегию развития Свердловской области и ключевой стратегический документ — программу губернатора «Пятилетка развития».
Проект «Культурно-промышленная карта Свердловской области», который представили выпускники «Золотого сечения», направлен на развитие периферийных районов региона, привлечение интереса населения к его развитию.
Свердловская область стала первым регионом России, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным центром «Сириус» создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Документ о взаимодействии был подписан главой региона Евгением Куйвашевым и руководителем образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой в декабре 2016 года. В августе 2017 года прошла первая проектная смена уральского образовательного центра «Золотое сечение».
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