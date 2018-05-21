Выпускники «Золотого сечения» презентовали свой проект по развитию культурно-промышленного потенциала Свердловской области 

Выпускники Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» презентовали свой проект «Культурно-промышленная карта Свердловской области», посвящённый развитию региона, исполняющему обязанности губернатора Свердловской области Алексею Орлову. Участниками встречи стали 12 школьников из 7 муниципальных образований.
«Молодые, замотивированные, целеустремленные кадры — основополагающий элемент успешной реализации государственных проектов, важнейший стратегический ресурс и основная движущая сила развития любого предприятия, города, региона и страны в целом. Сейчас для молодежи открыто много возможностей для самореализации. Это и участие в конкурсах и грантовая поддержка. Особое внимание уделяется развитию управленческого потенциала, теме социальных лифтов, организации занятости и трудоустройства молодых специалистов. С одной стороны, государство готово и оказывает значительную поддержку, с другой стороны, многое в жизни зависит от личной активной гражданской позиции, умения грамотно формулировать мысли и идеи, не боясь воплощать их в жизнь», — отметил Алексей Орлов.
Напомним, в рамках второй смены была образована проектная команда, которая самостоятельно погрузилась в стратегию развития Свердловской области и ключевой стратегический документ — программу губернатора «Пятилетка развития».
Проект «Культурно-промышленная карта Свердловской области», который представили выпускники «Золотого сечения», направлен на развитие периферийных районов региона, привлечение интереса населения к его развитию.
«Это интегрированный проект — мы работаем командой из разных городов. Состав большой, и мы надеемся, он будем постоянно пополняться, мы привлекаем новых лиц. Наш проект рассчитан на всю территорию Свердловской области. Нашим главным продуктом является сайт», — рассказала ученица лицея города Лесной Севилья Сарыева.
На сайте проекта будет размещена интерактивная карта, образовательная игра, информация об экскурсиях, инфраструктуре, возможностях трудоустройства.
«Безусловно, правительством Свердловской области развитию проекта будет оказана поддержка», — подчеркнул Алексей Орлов.
Он обозначил возможные варианты дальнейшего взаимодействия, среди которых в том числе и определение куратора проекта, а также помощь в его структурировании.
Отметим, Фонд поддержки талантливых детей «Золотое сечение» активно развивает взаимодействие с партнерами, предприятиями, учебными заведениями.
«Подписаны Соглашения о сотрудничестве с Особой экономической зоной «Титановая долина», объединяющей 24 промышленных предприятия; с предприятием корпорации «Алмаз-Антей» — Машиностроительным заводом им. М. И. Калинина, Инженерным центром «УНИМАТИК» (выполняет высокотехнологичные комплексные проекты по модернизации и техническому перевооружению ведущих машиностроительных и оборонных предприятий России); с научно-производственными объединениями, работающими в области it-технологий — «СКБ-контур», «Сапфир», „Иридиум“ и другими. Для каждого промышленного предприятия или IT-компаниями Фонд прорабатывает индивидуальные решения по взаимодействию», — рассказала директор фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» Елена Короткова.
Напомним, Свердловская область стала первым регионом России, в котором в рамках соглашения о сотрудничестве с федеральным центром «Сириус» создан региональный образовательный центр для обучения талантливых детей. Документ о взаимодействии был подписан главой региона Евгением Куйвашевым и руководителем образовательного фонда «Талант и успех» Еленой Шмелевой в декабре 2016 года. В августе 2017 года прошла первая проектная смена уральского образовательного центра «Золотое сечение», в апреле 2018 года завершалась вторая: по итогам трехнедельного обучения по сверхшкольной программе несколько детей подписали отложенные трудовые контракты с IT-компаниями.