Выпускники «Золотого сечения» презентовали свой проект по развитию культурно-промышленного потенциала Свердловской области

Выпускники Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение» презентовали свой проект «Культурно-промышленная карта Свердловской области», посвящённый развитию региона, исполняющему обязанности губернатора Свердловской области Алексею Орлову . Участниками встречи стали 12 школьников из 7 муниципальных образований.

«Молодые, замотивированные, целеустремленные кадры — основополагающий элемент успешной реализации государственных проектов, важнейший стратегический ресурс и основная движущая сила развития любого предприятия, города, региона и страны в целом. Сейчас для молодежи открыто много возможностей для самореализации. Это и участие в конкурсах и грантовая поддержка. Особое внимание уделяется развитию управленческого потенциала, теме социальных лифтов, организации занятости и трудоустройства молодых специалистов. С одной стороны, государство готово и оказывает значительную поддержку, с другой стороны, многое в жизни зависит от личной активной гражданской позиции, умения грамотно формулировать мысли и идеи, не боясь воплощать их в жизнь», — отметил Алексей Орлов.

Напомним, в рамках второй смены была образована проектная команда, которая самостоятельно погрузилась в стратегию развития Свердловской области и ключевой стратегический документ — программу губернатора «Пятилетка развития».

Проект «Культурно-промышленная карта Свердловской области», который представили выпускники «Золотого сечения», направлен на развитие периферийных районов региона, привлечение интереса населения к его развитию.

«Это интегрированный проект — мы работаем командой из разных городов. Состав большой, и мы надеемся, он будем постоянно пополняться, мы привлекаем новых лиц. Наш проект рассчитан на всю территорию Свердловской области. Нашим главным продуктом является сайт», — рассказала ученица лицея города Лесной Севилья Сарыева.

На сайте проекта будет размещена интерактивная карта, образовательная игра, информация об экскурсиях, инфраструктуре, возможностях трудоустройства.

Он обозначил возможные варианты дальнейшего взаимодействия, среди которых в том числе и определение куратора проекта, а также помощь в его структурировании.

Отметим, Фонд поддержки талантливых детей «Золотое сечение» активно развивает взаимодействие с партнерами, предприятиями, учебными заведениями.