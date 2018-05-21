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41-летний Владимир Плотников, пропавший в Уфе, найден погибшим
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41-летний Владимир Плотников, пропавший в Уфе, найден погибшим 

АиФ-Уфа 13 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
41-летний Владимир Плотников, пропавший в Уфе 14 мая, найден погибшим. Трагическая весть пришла от волонтёров организации «Поиск детей — Уфа». Обстоятельства случившегося на данный момент не разглашаются.
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