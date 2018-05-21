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В Уфе нашли погибшим пропавшего без вести Владимира Плотникова
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В Уфе нашли погибшим пропавшего без вести Владимира Плотникова 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Уфимские добровольцы свернули поисковую операцию. От волонтеров пришла печальная весть: 41-летний Владимир Плотников найден погибшим. Что случилось с мужчиной и где обнаружили его тело, не сообщается.
— Приносим соболезнования родным, — сказали волонтеры.
Владимир Плотников пропал 14 мая около 22 часов. Мужчина вышел из дома и не вернулся. Родные забили тревогу: обратились за помощью в полицию и к добровольцам. Волонтеры распространяли по городу листовки с приметами пропавшего, семья до последнего верила в лучшее. Но семь дней поисков так и не принесли успеха. Владимир погиб. Причину его смерти выяснят следователи.
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