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Герои Cartoon Network прибудут на «Мультимир»
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Герои Cartoon Network прибудут на «Мультимир» 

Tlum.ru 2 часа назад
Фото: Tlum.ru
Герои анимационного телеканала Cartoon Network Финн, Бен 10, Суперкрошки и Юникитти посетят «Мультимир», чтобы встретиться со своими маленькими поклонниками, подарить им подарки и как следует повеселиться!
Юникитти, знакомая юным зрителям еще по «Лего. Фильму», наконец получила собственный мультсериал и стала принцессой Юникоролевства! В зоне «Юникитти» дети смогут сыграть с героиней в прятки и получить заряд положительных эмоций. Гости Юникоролевства, собравшие 10 разных эмоций, получат в подарок стильный обруч на голову. А с 1 по 3 июня самые активные и веселые участники юни-игр смогут выиграть один из новых наборов LEGO® Unikitty.
Подробно узнать о новом сериале «Юникитти» можно будет 2 июня от… котов! Праздник посетят знаменитые коты-блогеры, которые расскажут все самое интересное о кошечке-единороге и сфотографируются со своими поклонниками.
Любители приключений смогут оторваться в зоне мультсериала «Бен 10». Отважный Бен Теннисон покажет посетителям «Мультимира» все возможности инопланетных часов Омнитрикс, которые помогают ему перевоплощаться в инопланетян с суперспособностями. Мальчики и девочки смогут продемонстрировать свою ловкость и сообразительность во время увлекательной игры с героями мультика. Подарок — маска на голову в стиле «Бен 10». В зонах Юникитти и Бена будут организованы яркие фотозоны.
31 мая на «Мультимир» заглянут знаменитые Суперкрошки! Юные певицы и участницы шоу «Голос. Дети-3» Ярослава Дегтярева и Милена Барциц выступят на сцене «Мультимира» и расскажут о том, как они на время перевоплотились в любимых героинь и поучаствовали в фотосессии в стиле «Суперкрошек».
А еще во все дни фестиваля по площадке будет гулять парнишка Финн, главный герой знаменитого мультсериала «Время приключений». Попробуйте его поймать, а если удастся — сфотографируйтесь с героем в стиле «Времени приключений» и поделитесь снимком в социальных сетях, отметив хэштегом #самыйкрутойпарнишкаФинн!
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