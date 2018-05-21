Анна Колчина: «Звук имеет значение»

Цоканье каблуков, лязганье дверей, дребезжание трамвая и шум проносящихся мимо иномарок — вот то, что я сегодня слышу, выходя на улицу. Погода нынче ветреная и даже колыхание молодой листвы на деревьях создает какой-то непривычный фоновый режим. Еще полгода назад я могла врубить аудиоплеер на полную громкость и отключиться от действительности, вернее — создать свою собственную реальность. Реальность, в которой все зависело от тональности композиции, ее темпа, длительности и, конечно, от исполнителя. Но ничто не вечно под луною, от наушников по объективным причинам пришлось отказаться. И теперь слитный гул голосов на центральных улицах города совершенно не дает мне сосредоточиться, мысли путаются, как мухи в паутине. Ориентиры потеряны, хрупкое равновесие утрачено, сбился ритм жизни. На деле оказалось, что картинка, которую ты видишь, может в корне меняться под действием различного «музыкального сопровождения». Абстрагироваться от звуков не просто тяжело — невозможно совсем. Всегда ли это плохо? Ответ на вопрос я узнала, слушая лекцию Анны Колчиной — доцента факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ (Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»).

Тему очередного занятия Школы по медиаграмотности в Ельцин Центре обозначили так: «Звуковые среды и медиапространство. Звук в медиа, кино, театрах и музеях». И разговор о влиянии звука на восприятие Анна Колчина начала с разбора модного нынче слова — «подкастинг». Итак, небольшая выдержка из презентации лектора:

«Подкастинг — распространение аудио через интернет. Слово появилось в середине 2000-х годов, благодаря скрещиванию недавно появившегося iPod и broadcast (трансляция). При помощи этой технологии люди стали создавать своеобразные каналы, в которые с разной степенью регулярности выкладывают аудио-программы. Иногда это похоже на обычное разговорное радио, а иногда — на настоящую документалистику. В некоторых странах подкасты — это огромный мир».

«Прежде всего нужно сказать, что звук сегодня — это не только радио, -пояснила Анна. -Продюсеры крупнейших радиостанций говорят, что у традиционного радио есть будущее, потому что оно связано с фоновым слушанием. Но в последние 5-7 лет «аудио» переживает новый расцвет благодаря подкастам. Это может быть как запись лекций для платформы Arzamas, так и совершенно невероятные аудио-сериалы. Например, есть замечательный подкастовый хит — аудиосериал Serial. Все устроено также, как и в телевизионном сериале. Нам рассказывается история, которая произошла в конце 90-х годов. Некто совершил преступление, журналисты посчитали, что был осужден невиновный человек и начали сами расследовать это дело. Сериал без какого-либо видео сопровождения, документальный, но с драматургически построенной фабулой. И аудитория этого подкаста составила 5 миллионов человек».

Пока лектор говорила о заграничных проектах, я усиленно рылась в памяти и пыталась вспомнить подобные явления в русскоязычном интернет-пространстве. Не могу сказать, что сильно преуспела в этом начинании. Единственное, что моментально пришло в голову — подкасты радио «Орфей». Анна, тем временем, продолжила:

«Потихонечку авторы медиа-проектов начинают задумываться о звуке. К концу года должен быть выпущен проект Яндекса , и он будет называться «История России в звуке. ХХ век». Авторы «Проекта 1917» тоже планируют продолжать работу и развивать замысел с помощью звуковых решений».

Анна Колчина также уверила всех собравшихся, что на сегодняшний день практически не существует музея, где бы пренебрегли аудиогидом — фонограммой, записанной для самостоятельного знакомства посетителей с экспозицией.

Надо сказать, современные художники звук используют по-разному. Описательная функция — не единственная, которую может выполнить аудио-сопровождение. Так, в музее искусств, архитектуры и технологий MAAT в Португалии можно насладиться звуковой и видеоинсталляцией американского художника Билла Фонтана. Он широко известен, как пионер в художественных экспериментах со звуком. Фонтана старается «захватить звук вещей» и поместить человека в определенную ситуацию, создать нужную атмосферу. Так в чем же суть? Художник поставил микрофоны в разных частях моста через реку Тежу, который является достопримечательностью Лиссабона. Колонки в зале музея Фонтана выстроил таким образом, что из гудения, которое идет в реальной времени, получилась звуковая композиция. В это же время посетители могут лицезреть уникальные виды моста, тени машин, движущихся через мост. Жаль, что я не в Лиссабоне. На сайте музея можно познакомиться лишь с аудио-составляющей, но на безрыбье и рак — рыба.

Видеоинсталляция Билла Фонтана. Источник фото: сайт музея

Гостья Ельцин Центра была участником программы «Продюсирование и режиссура документального кино» и о развитии звука в кинематографе знает не понаслышке.

«Успех фильма на пятьдесят процентов зависит именно от звука — сказала лектор. — Бывает сложно объяснить это студентам, когда они снимают свои первые работы. Помнят обо всем: о картинке, о сюжете, об интересных героях. И все у них в проекте прекрасно, кроме чудовищного звука. А звук имеет значение. Вообще, самая интересная работа для звукорежиссера начинается в момент постпродакшна (этапа производства кино, следующего за съёмкой — прим. авт.). Сберечь реальный звук пытаются, но микрофоны на съемках шуршат, режиссеру не нравится та эмоция, с которой актер что-то произнес и так далее. Поэтому большинство из того, что вы слышите в кино — записано в студии, после съемок. Например, создатели фильма «Лед», который снимали на Байкале, особенно гордятся звуком треска льда. Вся съемочная группа разъезжалась кто куда, а на озере оставался лишь звукорежиссер. Он часами стоял на морозе, записывая то, как трещит лед».

Анна Колчина рассказала и о совершенно уникальных экспериментах в кино. В качестве примера она выбрала звукорежиссерский кинопроект — фильм «Звуки шума» (Sound of Noise). Главные действующие герои — барабанщики. Сюжет построен на шести перфомансах, которые устраивают музыканты. Порой то, что они делают, выходит за рамки закона. И основной драматургический конфликт этой истории в том, что следователь, который ведет их дело, начисто лишен слуха. Особенность этого проекта в том, что звук записывали с помощью именно тех предметов, которые зритель видит на экране.

Анна завлекла своим рассказом, а потом предложила провести небольшой эксперимент: послушать звуки отрывка фильма без видео и попытаться догадаться, что происходит на экране. Точного ответа никто из присутствующих не озвучил. В шаге от разгадки были слушатели, которые узнали звуки дырокола, принтера и сказали, что действие разворачивается в офисе. На самом деле, офис оказался отделением Банка, а выступление музыкантов было инсценировано под ограбление. Никогда бы не подумала, что степлер, дырокол, штапмы, монеты и даже устройство для измельчения бумаги вместе могут создать целую симфонию. По-моему, даже трейлер к этому фильму очень хорош!

Возможно, звуки оживленных улиц тоже о чем-то «поют». И если пытаться услышать их мотивы, то жить в большом городе станет гораздо легче.

фото: Александр Мехоношин / Президентский центр Б. Н. Ельцина