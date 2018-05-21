«Я тоже недоволен своей зарплатой». Дмитрий Сватковский рассказал, зачем идет в Госдуму

— В холле Центра международной торговли , у стола регистрации, мне задали вопрос, на какие дебаты я пришел. Получив ответ, что на все, попросили написать мое имя в отдельном списке…

Первыми были дебаты участников праймериз по довыборам в Государственную Думу по округу №129. Всего их было двое: студент Кирилл Нижегородов и и.о. заместителя губернатора Дмитрий Сватковский . Темой была социальная политика государства: образование, здравоохранение, спорт. Во время дебатов каждому участнику было отведено определенное время на выступление, между собой участники не спорили.

Первым выступал Кирилл Нижегородов. И он был наиболее подготовленным, говорил достаточно уверенно, без бумажки, заучил некоторые цифры. Даже количество урн на Мещерском бульваре — непонятно зачем это жителям 129 округа.

Следующим был, назовем его фаворитом выборов, Дмитрий Сватковский. Начал он с того, что упомянул добрым словом создателей Российской конституции, прописавших, что Россия является социальным государством. Зачем-то упомянул, что он не является опытным политиком. Заготовленная речь была не особо интересной, единственное, что запомнилось — это суммы, которые перечисляют жители Нижегородской области в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) и которые возвращаются в область. Потери составляют миллиарды рублей, и за их возвращение в Нижегородскую область он обещал бороться, став депутатом Государственной Думы.

Заготовленная речь закончилась, «и здесь Остапа понесло». Система ОМС стала основной темой выступления, достаточно эмоционально высказался о её несправедливости и запутанности, упомянув, что сам он в ней «разобрался на пятый год работы».

Цитата из официального пресс-релиза НРО партии «Единая Россия» : «Существующая сегодня система разрабатывалась еще в 90-е годы — и сейчас уже однозначно устарела. Сегодня страховые компании являются абсолютно неэффективной прослойкой между пациентами и медицинскими учреждениями — прослойкой, отбирающей время, силы, средства. И это не только лично мое мнение: это уверенно можно назвать наказом и врачей, и пациентов».

Не обошел Сватковский вниманием низкие зарплаты, зачем-то сказав: «Я тоже недоволен своей зарплатой, поверьте мне». Большую часть аудитории в зале составляли пенсионеры, поэтому и.о. губернатора о низкой пенсии и непонятности её начисления. Одним из его предложений было пересмотреть закон о монетизации льгот, который он считает несправедливым.

«Не должен депутат Государственной Думы ходить с протянутой рукой» — цитата шикарная. Но произнесена она была в контексте того, что депутат не должен постоянно заниматься выбиванием денег для своей территории. Несколько раз Сватковский пытался задавать вопросы аудитории и даже шутить. Зал был откровенно скучен.

Далее наступила очередь выступать участников праймериз по довыборам в Законодательное собрание Нижегородской области по округу №6. Участники были разбиты на две группы.

Первым выступал уполномоченный профсоюзной организации ГАЗа Артем Баранов (тот самый, который осенью прошлого года «выдвинул» кандидатуру Владимира Путина на выборы президента России — прим. Ред.). Создалось впечатление, что он не понимал, что здесь делает и как сюда попал — словно по разнарядке вышестоящих товарищей. Текст читал по бумажке без особого энтузиазма. Некоторые цифры, например, количество детских садов в Канавинском и Московском районах ему подготовили.

Цитата из официального пресс-релиза НРО партии «Единая Россия»: «Канавинский район — один из лидеров по рождаемости, а по количеству мест в детских садах, возможно, самый проблемный в городе. И необходимо этот дисбаланс ликвидировать… Сейчас очередь составляет 2500 детей — для них нужно построить 6 новых детских садов. Этому вопросу нужно уделять особое внимание, продолжить программу ликвидации очередей, обеспечить всех детей не только с 3-х лет, но и ясельного возраста местами в детских садах».

Следующим был сотрудник Волжского государственного университета водного транспорта Илья Бобков. Текст также читал по бумажке, был откровенно скучен и нуден.

Старший сторож детского сада, активист «Молодой гвардии Единой России» Юрий Бурнаев — один из двоих кандидатов, приехавших со своей группой поддержки. На вопрос ведущего мероприятия Руслана Станчева, почему человек с высшим образованием работает сторожем, ответил, что остальное время занимает общественная деятельность. Данный индивид переплюнул двух предыдущих, он не просто читал по бумажке, не отрывая от нее глаз, он читал по слогам, при этом периодически запинаясь.

Последним к трибуне подошел шестикратный чемпион мира по боевому самбо Вячеслав Василевский . Из четырех участников он произвел наилучшее впечатление. Много говорил сам, практически не опуская глаз, хоть и достаточно простыми фразами. Основой выступления был спорт: рассказал про свой проект поддержки молодых спортсменов. Был единственным, кто мог хоть что-то сказать про свои реальные заслуги.

Цитата из официального пресс-релиза НРО партии «Единая Россия»: «Нужно прививать любовь к спорту, к здоровому образу жизни с детства. Необходимо создать такие условия, чтобы практически в каждом дворе была возможность для занятий физкультурой и спортом, нужно активно развивать и поддерживать спортивные секции и клубы, увеличивать число занимающихся в них детей и взрослых».

По окончании выступлений Руслан Станчев попросил зал поддержать участников, которым было «трудно выступать на публике».

Слушать остальных сил моих не хватило…