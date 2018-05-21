Сезон массовой летней гимнастики на траве стартует в Новосибирске

На этой неделе в Новосибирске стартует сезон летней оздоровительной гимнастики.

Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, первое занятие состоится в среду, 23 мая.

Поклонников здорового образа жизни будут ждать каждую среду в 9.30 в Первомайском сквере и в 17.30 — на дорожке аллеи на ул. Вертковской. Принять участие в бесплатной зарядке на свежем воздухе могут все желающие без возрастных ограничений. С собой просят взять коврик.

Инструктором массовой оздоровительной гимнастики, как и в предыдущие годы, будет автор методики и инициатор проекта Владимир Ефремов . Разработанная им система упражнений направлена как на оздоровление опорно-двигательного аппарата, так и на укрепление организма в целом. Организаторы обещают, что на занятиях каждый сможет научиться самостоятельно выполнять упражнения для профилактики заболеваний позвоночника и суставов.

Летняя оздоровительная гимнастика продлится в Новосибирске до сентября.

Как отмечают в мэрии, проект реализуется при поддержке департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска и является уникальным. В то же время поклонники зародившейся в Новосибирске акции сегодня есть и в других регионах. Аналогичные занятия парковой оздоровительной гимнастикой по методике Владимира Ефремова. с июня начнутся в Москве и других городах России.

А вот зимняя оздоровительная гимнастика по той же методике пока проводится только в Новосибирске.