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Сезон массовой летней гимнастики на траве стартует в Новосибирске
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Сезон массовой летней гимнастики на траве стартует в Новосибирске 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
На этой неделе в Новосибирске стартует сезон летней оздоровительной гимнастики.
Как сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска, первое занятие состоится в среду, 23 мая.
Поклонников здорового образа жизни будут ждать каждую среду в 9.30 в Первомайском сквере и в 17.30 — на дорожке аллеи на ул. Вертковской. Принять участие в бесплатной зарядке на свежем воздухе могут все желающие без возрастных ограничений. С собой просят взять коврик.
Инструктором массовой оздоровительной гимнастики, как и в предыдущие годы, будет автор методики и инициатор проекта Владимир Ефремов. Разработанная им система упражнений направлена как на оздоровление опорно-двигательного аппарата, так и на укрепление организма в целом. Организаторы обещают, что на занятиях каждый сможет научиться самостоятельно выполнять упражнения для профилактики заболеваний позвоночника и суставов.
Летняя оздоровительная гимнастика продлится в Новосибирске до сентября.
Как отмечают в мэрии, проект реализуется при поддержке департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска и является уникальным. В то же время поклонники зародившейся в Новосибирске акции сегодня есть и в других регионах. Аналогичные занятия парковой оздоровительной гимнастикой по методике Владимира Ефремова. с июня начнутся в Москве и других городах России.
А вот зимняя оздоровительная гимнастика по той же методике пока проводится только в Новосибирске.
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