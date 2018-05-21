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В Югре пройдет конкурс для юных скульпторов
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В Югре пройдет конкурс для юных скульпторов 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
В Югре пройдет конкурс «Я скульптор» среди молодежи возрасте от 6 до 18 лет. Окружной Дом народного творчества приглашает принять участие в конкурсе воспитанников школ и самодеятельных изостудий Югры.
Для этого необходимо, прислать фотографию своей работы и отправить ее до 22 ноября 2018 года на электронную почту: hto@to-kultura.ru с отметкой «Я — скульптор».
Как сообщает UgraNow, материалом для работ может послужить как пластилин или глина, так и дерево или гипс. К фотографии конкурсной работы необходимо прикрепить ее описание.
Лучшие творческие работы юных скульпторов Югры будут отмечены дипломами и 3 декабря презентованы на официальном сайте Окружного Дома народного творчества odntugra.ru, а также в социальных сетях в vk.com/odntugra86, ok.ru/odntugra86 и instagram.com/odntugra86
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