В Югре пройдет конкурс для юных скульпторов

В Югре пройдет конкурс «Я скульптор» среди молодежи возрасте от 6 до 18 лет. Окружной Дом народного творчества приглашает принять участие в конкурсе воспитанников школ и самодеятельных изостудий Югры.

Для этого необходимо, прислать фотографию своей работы и отправить ее до 22 ноября 2018 года на электронную почту: hto@to-kultura.ru с отметкой «Я — скульптор».

Как сообщает UgraNow, материалом для работ может послужить как пластилин или глина, так и дерево или гипс. К фотографии конкурсной работы необходимо прикрепить ее описание.

Лучшие творческие работы юных скульпторов Югры будут отмечены дипломами и 3 декабря презентованы на официальном сайте Окружного Дома народного творчества odntugra.ru, а также в социальных сетях в vk.com/odntugra86, ok.ru/odntugra86 и instagram.com/odntugra86