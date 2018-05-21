«Думал, что знатоки ответят»: пермяк выиграл в «Что? Где? Когда?» 70 тысяч рублей

Студент классического университета отправил на программу вопрос, на который знатоки не смогли дать ответа.

Выпуск, в который вошел вопрос от пермяка, показали в эфире 20 мая. Игра закончилась в пользу телезрителей. Вопрос пермяка Максима Баяндина был одним из шести, оказавшихся знатокам не по зубам.

Задавая вопрос от пермяка, знатокам показали картину. На ней была изображена раковина, внутри которой вместо жемчужины находится автомобиль.

— На одном сайте по размещению объявлений проходила акция, в рамках которой художникам предлагалось проиллюстрировать различные объявления. Что продавали через объявление, которое иллюстрирует этот рисунок? — спросил знатоков ведущий.

Участникам предлагали угадать, какое объявление могли проиллюстрировать таким рисунком

Участники игры предположили, что картину писали для объявления о продаже дорогого автомобиля, но ответ оказался не верным — на самом деле на рисунке был изображен гараж-ракушка.

— Я впервые отправлял вопрос в «Что? Где? Когда?», хоть и регулярно смотрю передачи. Долго над вопросом не размышлял — увидел информацию о том, что художникам предложили проиллюстрировать объявления, и решил ее использовать, — рассказал будущий юрист Максим Баяндин 59.ru. — Когда отправлял вопрос, думал, что он покажется знатокам любопытным, но довольно легким. Не ожидал, что они не смогут дать на него ответ.

За победу над знатоками Максим получит премию — 70 тысяч рублей. Он еще не знает, на что потратит ее, но предполагает, что может отправиться на эти деньги в отпуск.

Максим Баяндин еще не знает, куда потратит выигранные деньги

— Если еще попадется на глаза интересный материал, снова отправлю вопрос в «Что? Где? Когда?, — заявил Максим.

Выпуск с участием пермяка Максима Баяндина пока не вышел в пермский эфир, но уже доступен на сайте „Первого канала“.

Ранее пермские школьники проиграли телезрителям программы „Что? Где? Когда?“.