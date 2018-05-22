Пермский студент выиграл 70 тысяч рублей в игре «Что? Где? Когда?»

Студент второго курса юрфака ПГНИУ Максим Баяндин отправил на программу «Что? Где? Когда?» вопрос, на который знатоки не смогли дать ответа.

Эфир вышел 20 мая. Против телезрителей играла команда новичков клуба.

Пермский студент прислал вопрос с картинкой: «На сайте частных объявлений проходила акция. Художникам предлагалось проиллюстрировать различные объявления. Что продавалось?» На картинке изображены водоросли, раковина, жемчужина и автомобиль.

Знатоки долго совещались. Отвечать решил капитан команды Иван Жаркевич.

— Что вы видите на картинке? — Спросил ведущий.

— Раковина, автомобиль… — перечислял Иван.

— Раковина? Так вы её называете? — Попытался дать подсказку ведущий.

— Ну да.

— Так что же продавалось?

— Автомобиль.

— То есть мы показываем вам картинку автомобиля, и вы думаете, что это и есть ответ? — Изумился ведущий.

На самом деле иллюстрация была к объявлению о продаже гаража-ракушки. За свой вопрос пермский студент получил 70 тысяч рублей.

Игра закончилась в пользу телезрителей.